На рынке Хмельницкого произошел пожар из-за падения обломков вражеского БПЛА: пострадали четверо спасателей. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Хмельницком из-за падения обломков сбитого российского БПЛА загорелся один из рынков. Во время тушения пожара в результате повторной детонации пострадали четверо спасателей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина в Telegram-канале.
Обломки БПЛА вызвали пожар на рынке
По словам Тюрина, Хмельницкая область подверглась очередной российской атаке. В областном центре после сбивания воздушной цели силами ПВО упали обломки, из-за чего на территории одного из рынков возник пожар.
"Хмельницкая область подверглась очередной российской атаке. В областном центре в результате сбития воздушной цели силами ПВО произошло падение обломков и возгорание на территории одного из рынков", — говорится в сообщении.
Повторная детонация травмировала спасателей
По информации ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, во время развертывания сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация. В результате взрыва пострадали четверо спасателей.
Их госпитализировали в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести.
Пожар оперативно ликвидировали, добавил Сергей Тюрин.
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