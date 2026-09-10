На рынке Хмельницкого произошел пожар из-за падения обломков вражеского БПЛА: пострадали четверо спасателей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Хмельницком из-за падения обломков сбитого российского БПЛА загорелся один из рынков. Во время тушения пожара в результате повторной детонации пострадали четверо спасателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина в Telegram-канале.

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Обломки БПЛА вызвали пожар на рынке

По словам Тюрина, Хмельницкая область подверглась очередной российской атаке. В областном центре после сбивания воздушной цели силами ПВО упали обломки, из-за чего на территории одного из рынков возник пожар.

"Хмельницкая область подверглась очередной российской атаке. В областном центре в результате сбития воздушной цели силами ПВО произошло падение обломков и возгорание на территории одного из рынков", — говорится в сообщении.

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Повторная детонация травмировала спасателей

По информации ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, во время развертывания сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация. В результате взрыва пострадали четверо спасателей.

Их госпитализировали в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести.

Пожар оперативно ликвидировали, добавил Сергей Тюрин.

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