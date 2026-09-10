Кривой Рог атаковали российские БПЛА: есть попадания и раненые

Кривой Рог подвергся массированной атаке российских беспилотников. Зафиксированы прямые попадания в жилой сектор и есть раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вилкул сообщил о попаданиях в жилой сектор

По словам Вилкула, город находится под интенсивной атакой российских БПЛА. Впоследствии он сообщил о прямых попаданиях в жилой сектор.

Раненые уже доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

"Есть прямые попадания в жилой сектор. Есть раненые. Их уже доставили в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении Вилкула.

Атака на город продолжается. Жителей Кривого Рога призывают находиться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли три района Харькова. Зафиксировано попадание в многоэтажный дом.

Читайте: Оккупанты нанесли прицельный удар дроном по территории ТРЦ в Сумах: погибли 21-летний парень и девушка, 20 пострадавших. ФОТО (обновлено)