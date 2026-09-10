Кривой Рог атаковали российские БПЛА: есть попадания и раненые
Кривой Рог подвергся массированной атаке российских беспилотников. Зафиксированы прямые попадания в жилой сектор и есть раненые.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram-канале.
Вилкул сообщил о попаданиях в жилой сектор
По словам Вилкула, город находится под интенсивной атакой российских БПЛА. Впоследствии он сообщил о прямых попаданиях в жилой сектор.
Раненые уже доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.
"Есть прямые попадания в жилой сектор. Есть раненые. Их уже доставили в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении Вилкула.
Атака на город продолжается. Жителей Кривого Рога призывают находиться в укрытиях.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли три района Харькова. Зафиксировано попадание в многоэтажный дом.
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