Россияне обстреляли три района Харькова: есть попадания в многоэтажку
Российские войска обстреляли Холодногорский, Киевский и Слободской районы Харькова. В городе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, есть пострадавшие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.
В Харькове есть пострадавшие
По словам Терехова, в Холодногорском районе враг попал в многоквартирный жилой дом.
В Слободском районе в результате обстрела пострадали два человека.
"В Холодногорском районе враг попал в жилой многоквартирный дом. В Слободском районе есть двое пострадавших", - написал чиновник.
До этого Терехов писал о попадании в Киевском районе.
Ранее сообщалось, что 9 сентября оккупанты нанесли прицельный удар дроном по территории ТРЦ в Сумах: погибли 21-летний парень и девушка, 20 человек пострадали.
Также число пострадавших в Киеве в результате атак РФ возросло до 17, один человек погиб.
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