Россияне обстреляли три района Харькова: есть попадания в многоэтажку

Российские войска обстреляли Холодногорский, Киевский и Слободской районы Харькова. В городе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Харькове есть пострадавшие

По словам Терехова, в Холодногорском районе враг попал в многоквартирный жилой дом.

В Слободском районе в результате обстрела пострадали два человека.

"В Холодногорском районе враг попал в жилой многоквартирный дом. В Слободском районе есть двое пострадавших", - написал чиновник.

До этого Терехов писал о попадании в Киевском районе.

Ранее сообщалось, что 9 сентября оккупанты нанесли прицельный удар дроном по территории ТРЦ в Сумах: погибли 21-летний парень и девушка, 20 человек пострадали.

Также число пострадавших в Киеве в результате атак РФ возросло до 17, один человек погиб.

Читайте: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 9 сентября, - Воздушные силы (обновлено)