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Новости Обстрелы Харькова
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Россияне обстреляли три района Харькова: есть попадания в многоэтажку

Обстрел Харькова беспилотниками

Российские войска обстреляли Холодногорский, Киевский и Слободской районы Харькова. В городе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.

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В Харькове есть пострадавшие

По словам Терехова, в Холодногорском районе враг попал в многоквартирный жилой дом.

В Слободском районе в результате обстрела пострадали два человека.

"В Холодногорском районе враг попал в жилой многоквартирный дом. В Слободском районе есть двое пострадавших", - написал чиновник.

До этого Терехов писал о попадании в Киевском районе. 

Ранее сообщалось, что 9 сентября оккупанты нанесли прицельный удар дроном по территории ТРЦ в Сумах: погибли 21-летний парень и девушка, 20 человек пострадали.

Также число пострадавших в Киеве в результате атак РФ возросло до 17, один человек погиб.

Читайте: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 9 сентября, - Воздушные силы (обновлено)

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обстрел (35326) Харьков (8253) Харьковская область (3162) Харьковский район (1080)
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