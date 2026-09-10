РФ вдарила шахедом по АЗС в Голосїівському районі Києва: четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом стало відомо про удар по Голосїівському району столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами очільника міста, Голосіївському районі, внаслідок падіння ворожого БпЛА, пошкоджена нежитлова будівля.

Згодом мер заявив про виклик медиків у Голосіївський район Києва.

"За попередньою інформацією, є постраждалі. Бригади виїхали", - додав він.

Повітряні сили попереджали про загрозу реактивних БпЛА для Києва.

Згодом Кличко повідомив, що російський БпЛА впав на територію АЗС у Голосіївському районі.

"Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували.

Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу", - доодав він.

У ДСНС також показали наслідки ворожого удару.

Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.

Мер Кличко заявив, що внаслідок удару РФ відомо про чотирьох постраждалих. Трьох поранених медики госпіталізували

За даними поліції, постраждалі перебували неподалік АЗС під час атаки.







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