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Новини Обстріли Києва
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РФ вдарила шахедом по АЗС в Голосїівському районі Києва: четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом стало відомо про удар по Голосїівському району столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами очільника міста, Голосіївському районі, внаслідок падіння ворожого БпЛА, пошкоджена нежитлова будівля.

Згодом мер заявив про виклик медиків у Голосіївський район Києва.

"За попередньою інформацією, є постраждалі. Бригади виїхали", - додав він.

Повітряні сили попереджали про загрозу реактивних БпЛА для Києва.

Згодом Кличко повідомив, що російський БпЛА впав на територію АЗС у Голосіївському районі.

"Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували.
Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу", - доодав він.

У ДСНС також показали наслідки ворожого удару.

Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.

Мер Кличко заявив, що внаслідок удару РФ відомо про чотирьох постраждалих. Трьох поранених медики госпіталізували

За даними поліції, постраждалі перебували неподалік АЗС під час атаки.  

АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед

Читайте: Росіяни атакували Дніпро: виникла пожежа

АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед

Автор: 

Київ (17010) обстріл (36636)
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Топ коментарі
+14
Ходяча катастрофа 2019 не збирається шукати ніяких рішень ?

Чекаємо виборів на параші і сподіваємось, що вони пожаліють Київ потім? ******* стратегія
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10.09.2026 10:44 Відповісти
+6
Відосік запише, поїде кудись і там буде закликати до ....
Накладе санкції на кацапські ютуб канали або на лайно мультик
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10.09.2026 10:46 Відповісти
+6
Ось його рішення😁 "Схоже, що війна триватиме також взимку", а потім ще одну зимку і ще і ще... і так до кінця доки ми всі потужно не здохнемо...)))
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10.09.2026 11:04 Відповісти

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