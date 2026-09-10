РФ вдарила шахедом по АЗС в Голосїівському районі Києва: четверо постраждалих. ФОТОрепортаж
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом стало відомо про удар по Голосїівському району столиці.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами очільника міста, Голосіївському районі, внаслідок падіння ворожого БпЛА, пошкоджена нежитлова будівля.
Згодом мер заявив про виклик медиків у Голосіївський район Києва.
"За попередньою інформацією, є постраждалі. Бригади виїхали", - додав він.
Повітряні сили попереджали про загрозу реактивних БпЛА для Києва.
Згодом Кличко повідомив, що російський БпЛА впав на територію АЗС у Голосіївському районі.
"Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували.
Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу", - доодав він.
У ДСНС також показали наслідки ворожого удару.
Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.
Мер Кличко заявив, що внаслідок удару РФ відомо про чотирьох постраждалих. Трьох поранених медики госпіталізували
За даними поліції, постраждалі перебували неподалік АЗС під час атаки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чекаємо виборів на параші і сподіваємось, що вони пожаліють Київ потім? ******* стратегія
Накладе санкції на кацапські ютуб канали або на лайно мультик