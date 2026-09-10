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Новини Атака на Дніпро
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Рашисти повторно атакували Дніпро: двоє загиблих, є поранені, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці завдали удару по Дніпру, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Моніторингові канали повідомоляли про рух крилатої ракети "Бандероль" в бік міста.

Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.

За словами керівника ОВА, після удару виникла пожежа. 

Наразі інформацію про постраждалих уточнюють.

Згодом стало відомо про повторний удар по Дніпру.

У Дніпрі пролунали вибухи 10 вересня: що ввідомо?

Відомо, що двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень.

"Знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялася пожежа", - додав глава ОВА.

Кількість поранених зросла до 5 осіб, зокрема поранення дістала дитина.

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У Дніпрі пролунали вибухи 10 вересня: що ввідомо?
У Дніпрі пролунали вибухи 10 вересня: що ввідомо?
У Дніпрі пролунали вибухи 10 вересня: що ввідомо?
У Дніпрі пролунали вибухи 10 вересня: що ввідомо?
У Дніпрі пролунали вибухи 10 вересня: що ввідомо?
У Дніпрі пролунали вибухи 10 вересня: що ввідомо?

Автор: 

Дніпро (3160) обстріл (36636) Дніпропетровська область (5254) Дніпровський район (489)
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Топ коментарі
+12
А коли невідомий Вова і його права рука невідомий Кирилко будуть фінансуватьи розробку своєї ППО щоб збивати "бандеролі" і реактивні дрони? Чи то не головне - головне створювати тисячі шахроайських кол-центрів, які обдирають українців і громадян ЄС?
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10.09.2026 09:43 Відповісти
+10
"Рута" та "Паляниця" потужно рухаються у напрямку смолєнска. Будєм всєх бамбіть💪
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10.09.2026 09:33 Відповісти
+6
Якісь дикі джихадисти в печері з каналізаційної труби можуть зробити ракету і запустити її, а в нас потужний кусок лайна розікрав все.
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10.09.2026 11:40 Відповісти

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