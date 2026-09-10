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Рашисти повторно атакували Дніпро: двоє загиблих, є поранені, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вранці завдали удару по Дніпру, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Моніторингові канали повідомоляли про рух крилатої ракети "Бандероль" в бік міста.
Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.
За словами керівника ОВА, після удару виникла пожежа.
Наразі інформацію про постраждалих уточнюють.
Згодом стало відомо про повторний удар по Дніпру.
Відомо, що двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень.
"Знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялася пожежа", - додав глава ОВА.
Кількість поранених зросла до 5 осіб, зокрема поранення дістала дитина.
Топ коментарі
+12 Поділля16
показати весь коментар10.09.2026 09:43 Відповісти Посилання
+10 Gary Grant
показати весь коментар10.09.2026 09:33 Відповісти Посилання
+6 krot_lub
показати весь коментар10.09.2026 11:40 Відповісти Посилання
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