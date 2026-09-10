Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 10 сентября, - Воздушные силы

Вечером 10 сентября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 19:02 — Сообщается о реактивных БПЛА в направлении Одесской области (Южное) из акватории Черного моря.

В 19:10 — Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северный.

В 19:30 — реактивный БПЛА в Одесской области, н.п. Балта, курс на Винницкую область.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что 10 сентября рашисты нанесли удар по Павлограду: 4 погибших и не менее 60 раненых, среди них – дети.

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