Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 10 сентября, - Воздушные силы
Вечером 10 сентября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:02 — Сообщается о реактивных БПЛА в направлении Одесской области (Южное) из акватории Черного моря.
В 19:10 — Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северный.
В 19:30 — реактивный БПЛА в Одесской области, н.п. Балта, курс на Винницкую область.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что 10 сентября рашисты нанесли удар по Павлограду: 4 погибших и не менее 60 раненых, среди них – дети.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль