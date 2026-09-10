Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 10 вересня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 10 вересня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:02 - Повідомляється про реактивні БпЛА у напрямку Одещини (Південне) з акваторії Чорного моря.

О 19:10 - Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.

О 19:30 - Реактивний БпЛА на Одещині н.п.Балта курсом на Вінниччину.

Оновлена інформація

О 19:51 - Реактивний БпЛА в р-ні Немирова (Вінниччина) північно-західним курсом.

О 19:56 - Ударний БпЛА на Харків з півночі.

О 20:03 - Реактивний БпЛА в р-ні Бару (Вінниччина) рухається у напрямку Хмельниччини.

О 20:15 - Реактивний БпЛА на Хмельниччині кусом на захід Тернопіль.

О 20:26 - Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню в напрямку Чернігова.

О 20:45 - Реактивні БпЛА в р-ні. Київського водосховища у напрямку Києва.

О 20:51 - КАБи на Донеччину.

О 20:57 - Реактивний БпЛА на Вишгород/Київ з півночі.

О 21:00 - Реактивний БпЛА у напрямку Одещини (Чорноморськ) з акваторії Чорного моря.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що 10 вересня рашисти вдарили по Павлограду: 4 загиблих та щонайменше 60 поранених, серед них – діти.

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