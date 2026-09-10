Дефицита лекарств из-за российских атак пока нет, - Минздрав
В Украине в настоящее время нет дефицита лекарств из-за ракетных ударов по фармацевтическим складам. Аптечные сети и дистрибьюторы перестраивают логистику и меняют подходы к хранению препаратов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Эдема Адаманова в эфире украинского телевидения.
Аптеки меняют логистику из-за атак
По словам Адаманова, уничтожение или повреждение отдельных складов не означает, что в Украине возникнет дефицит лекарственных средств.
"Атака — это очень болезненно, но у нас сейчас нет дефицита. Мы можем потерять определенное количество складов, это ужасно, но это не означает, что не будет лекарств", — сказал он.
Директор ДЭЦ отметил, что аптечные сети и дистрибьюторы могут быстро перестраивать цепочки поставок. В частности, они стараются хранить препараты небольшими партиями, держать больше запасов в Европе и меньше завозить в Украину.
Непосредственно в аптеках, по его словам, хранят небольшие запасы, которых может хватить на один-два месяца.
Запасы лекарств распределяются по разным местам
Адаманов также рассказал, что крупные международные производители имеют запасы на европейских складах. Это позволяет быстро пополнять запасы и доставлять лекарства в Украину.
Часть препаратов может поставляться в международной упаковке. По словам Адаманова, это не является проблемой, поскольку внутри должна быть инструкция по применению на украинском языке.
В Украине также формируются государственные запасы лекарственных средств. Их хранят небольшими партиями в разных местах. Речь идет преимущественно о редких и дорогих препаратах, необходимых для спасения жизни.
В то же время государство не инвестирует в централизованное хранение обычных безрецептурных препаратов, противовирусных и обезболивающих. Адаманов объяснил это тем, что такой рынок является гибким и необходимые лекарства можно быстро перевезти или произвести.
Он также отметил, что в Украине уже есть опыт работы мобильных аптек и доставки лекарств "Укрпочтой".
"У нас все отработано. В некоторых случаях это может быть финансово невыгодно, потому что всегда дороже везти с колес, чем со склада, но тотального дефицита не будет", — подчеркнул Адаманов.
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