Дефіциту ліків через російські атаки наразі немає, - МОЗ
В Україні наразі немає дефіциту ліків через ракетні атаки на фармацевтичні склади. Аптечні мережі та дистриб’ютори перебудовують логістику і змінюють підходи до зберігання препаратів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві директора Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я Едема Адаманова в ефірі українського телебачення.
Аптеки змінюють логістику через атаки
За словами Адаманова, знищення або пошкодження окремих складів не означає, що в Україні виникне дефіцит лікарських засобів.
"Атака – це дуже болісно, але ми не маємо зараз дефіциту. Ми можемо втратити певну кількість складів, це жахливо, але це не означає, що не буде ліків", – сказав він.
Директор ДЕЦ зазначив, що аптечні мережі та дистриб’ютори можуть швидко перебудовувати ланцюги постачання. Зокрема, вони намагаються зберігати препарати невеликими партіями, більше запасів тримати в Європі та менше завозити в Україну.
Безпосередньо в аптеках, за його словами, зберігають невеликі запаси, яких може вистачити на один-два місяці.
Запаси ліків розподіляють у різних місцях
Адаманов також розповів, що великі міжнародні виробники мають запаси на європейських складах. Це дає змогу швидко поповнювати запаси та доставляти ліки в Україну.
Частина препаратів може надходити в міжнародній упаковці. За словами Адаманова, це не є проблемою, оскільки всередині має бути інструкція із застосування українською мовою.
В Україні також формують державні запаси лікарських засобів. Їх зберігають невеликими кількостями у різних локаціях. Переважно йдеться про рідкісні та дорогі препарати, необхідні для порятунку життя.
Водночас держава не інвестує у централізоване зберігання звичайних безрецептурних препаратів, противірусних та знеболювальних. Адаманов пояснив це тим, що такий ринок є гнучким і необхідні ліки можна швидко перевезти або виробити.
Він також зазначив, що в Україні вже є досвід роботи мобільних аптек і доставки ліків Укрпоштою.
"В нас все відпрацьовано. В певних випадках це може бути фінансово неприємно, бо завжди дорожче везти з коліс, ніж зі складу, але не буде жодного тотального дефіциту", – наголосив Адаманов.
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