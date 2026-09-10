Дефіциту ліків через російські атаки наразі немає, - МОЗ

В Україні наразі немає дефіциту ліків через ракетні атаки на фармацевтичні склади. Аптечні мережі та дистриб’ютори перебудовують логістику і змінюють підходи до зберігання препаратів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві директора Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я Едема Адаманова в ефірі українського телебачення.

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Аптеки змінюють логістику через атаки

За словами Адаманова, знищення або пошкодження окремих складів не означає, що в Україні виникне дефіцит лікарських засобів.

"Атака – це дуже болісно, але ми не маємо зараз дефіциту. Ми можемо втратити певну кількість складів, це жахливо, але це не означає, що не буде ліків", – сказав він.

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Директор ДЕЦ зазначив, що аптечні мережі та дистриб’ютори можуть швидко перебудовувати ланцюги постачання. Зокрема, вони намагаються зберігати препарати невеликими партіями, більше запасів тримати в Європі та менше завозити в Україну.

Безпосередньо в аптеках, за його словами, зберігають невеликі запаси, яких може вистачити на один-два місяці.

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Запаси ліків розподіляють у різних місцях

Адаманов також розповів, що великі міжнародні виробники мають запаси на європейських складах. Це дає змогу швидко поповнювати запаси та доставляти ліки в Україну.

Частина препаратів може надходити в міжнародній упаковці. За словами Адаманова, це не є проблемою, оскільки всередині має бути інструкція із застосування українською мовою.

В Україні також формують державні запаси лікарських засобів. Їх зберігають невеликими кількостями у різних локаціях. Переважно йдеться про рідкісні та дорогі препарати, необхідні для порятунку життя.

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Водночас держава не інвестує у централізоване зберігання звичайних безрецептурних препаратів, противірусних та знеболювальних. Адаманов пояснив це тим, що такий ринок є гнучким і необхідні ліки можна швидко перевезти або виробити.

Він також зазначив, що в Україні вже є досвід роботи мобільних аптек і доставки ліків Укрпоштою.

"В нас все відпрацьовано. В певних випадках це може бути фінансово неприємно, бо завжди дорожче везти з коліс, ніж зі складу, але не буде жодного тотального дефіциту", – наголосив Адаманов.