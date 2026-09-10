Корецький розповів про наслідки російських атак у Краматорську, Павлограді та Києві
Прем’єр-міністр Сергій Корецький відреагував на російські удари по українських містах, зокрема по Краматорську, де внаслідок влучання авіабомб у житлову забудову постраждали 27 людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єра у Фейсбуці.
Корецький розповів про наслідки удару по Краматорську
За його даними, у Краматорську через ворожий удар пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, школа та медичний заклад.
Глава уряду також нагадав, що протягом останніх кількох годин Росія завдала ударів по Краматорську, Дніпру, Києву та Павлограду.
У Павлограді загинули чотири людини
За словами Корецького, у Павлограді російський дрон вбив чотирьох людей поблизу торговельного центру та крамниць. Ще щонайменше 60 людей постраждали, серед них є діти.
"Всім надається необхідна допомога", – зазначив прем’єр-міністр.
У Києві, додав він, російські безпілотники вдарили по офісних будівлях у двох районах.
Також російських ударів зазнали громади Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Чернігівської та Харківської областей.
"Усі необхідні служби працюють на місцях. Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським за оперативну роботу та допомогу постраждалим", – наголосив Корецький.
- Раніше президент Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами, щоб захисти населення від російського терору.
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