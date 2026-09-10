Корецький розповів про наслідки російських атак у Краматорську, Павлограді та Києві

Прем’єр-міністр Сергій Корецький відреагував на російські удари по українських містах, зокрема по Краматорську, де внаслідок влучання авіабомб у житлову забудову постраждали 27 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єра у Фейсбуці.

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Корецький розповів про наслідки удару по Краматорську

За його даними, у Краматорську через ворожий удар пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, школа та медичний заклад.

Глава уряду також нагадав, що протягом останніх кількох годин Росія завдала ударів по Краматорську, Дніпру, Києву та Павлограду.

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У Павлограді загинули чотири людини

За словами Корецького, у Павлограді російський дрон вбив чотирьох людей поблизу торговельного центру та крамниць. Ще щонайменше 60 людей постраждали, серед них є діти.

"Всім надається необхідна допомога", – зазначив прем’єр-міністр.

У Києві, додав він, російські безпілотники вдарили по офісних будівлях у двох районах.

Також російських ударів зазнали громади Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

"Усі необхідні служби працюють на місцях. Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським за оперативну роботу та допомогу постраждалим", – наголосив Корецький.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами, щоб захисти населення від російського терору.

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