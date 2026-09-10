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Новини Атака безпілотників
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Корецький розповів про наслідки російських атак у Краматорську, Павлограді та Києві

Корецький про атаки

Прем’єр-міністр Сергій Корецький відреагував на російські удари по українських містах, зокрема по Краматорську, де внаслідок влучання авіабомб у житлову забудову постраждали 27 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єра у Фейсбуці.

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Корецький розповів про наслідки удару по Краматорську

За його даними, у Краматорську через ворожий удар пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, школа та медичний заклад.

Глава уряду також нагадав, що протягом останніх кількох годин Росія завдала ударів по Краматорську, Дніпру, Києву та Павлограду.

Також читайте: Дефіциту ліків через російські атаки наразі немає, - МОЗ

У Павлограді загинули чотири людини

За словами Корецького, у Павлограді російський дрон вбив чотирьох людей поблизу торговельного центру та крамниць. Ще щонайменше 60 людей постраждали, серед них є діти.

"Всім надається необхідна допомога", – зазначив прем’єр-міністр.

У Києві, додав він, російські безпілотники вдарили по офісних будівлях у двох районах.

Також російських ударів зазнали громади Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

"Усі необхідні служби працюють на місцях. Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським за оперативну роботу та допомогу постраждалим", – наголосив Корецький.

  • Раніше президент Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами, щоб захисти населення від російського терору. 

Читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 10 вересня, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Київ (17010) Краматорськ (979) Павлоград (228) атака (2056) Донецька область (11795) Корецький Сергій (122) Дніпропетровська область (5254) Павлоградський район (193) Краматорський район (1489)
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Топ коментарі
+7
новий статист Зе политів а гівно залишилося
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10.09.2026 21:19 Відповісти
+6
Ці люди взагалі шоч чимось окрім крадіжок та ляпання язиком займаються?
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10.09.2026 21:14 Відповісти
+6
новий статіст, вова в атєзде
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10.09.2026 21:15 Відповісти

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