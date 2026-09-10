Россияне нанесли удар по заводу "Олейна" в Днепре

Утром российские оккупанты атаковали завод "Олейна" — предприятие пищевой промышленности, специализирующееся на производстве рафинированного и дезодорированного подсолнечного масла.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

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"СМИ пишут, что россияне обстреляли в Днепре "предприятие пищевой промышленности". Весь город видит, куда попали проклятые "Бандероли". Это самый центр города. Весь город видит, что это — "Олейна".



Предприятие, которое обстреливали уже неоднократно. Все знают, что это АМЕРИКАНСКАЯ собственность, принадлежащая корпорации Bunge. ...

А мы упорно рассказываем об абстрактных разрушенных "предприятиях".

Вместо того, чтобы привлекать МИД и кричать об этом на весь мир", — отметил глава города.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего есть погибшие и раненые.

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