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Новости Атака на Днепр
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Россияне нанесли удар по заводу "Олейна" в Днепре

Россияне атаковали завод "Олейна" в Днепре: подробности

Утром российские оккупанты атаковали завод "Олейна" — предприятие пищевой промышленности, специализирующееся на производстве рафинированного и дезодорированного подсолнечного масла.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"СМИ пишут, что россияне обстреляли в Днепре "предприятие пищевой промышленности". Весь город видит, куда попали проклятые "Бандероли". Это самый центр города. Весь город видит, что это — "Олейна".

Предприятие, которое обстреливали уже неоднократно. Все знают, что это АМЕРИКАНСКАЯ собственность, принадлежащая корпорации Bunge. ...

А мы упорно рассказываем об абстрактных разрушенных "предприятиях".
Вместо того, чтобы привлекать МИД и кричать об этом на весь мир", — отметил глава города.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре, в результате чего есть погибшие и раненые.

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Автор: 

Днепр (4795) обстрел (35326) Днепропетровская область (5691) Днепровский район (478)
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Топ комментарии
+5
Чого дзеркально не б'ють по харчовій промисловості рашки?
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10.09.2026 13:42 Ответить

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