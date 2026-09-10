Погиб один человек, двое ранены: последствия утренних ударов РФ по Киевской области
В результате утренней атаки РФ на Киевскую область погиб один человек, двое жителей области получили ранения. Повреждены частные дома, ветеринарная клиника и складское помещение.
Об этом сообщил глава ОГА Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"К сожалению, утреннее нападение противника на Киевскую область привело к трагическим последствиям. Погиб один человек. Еще двое жителей области получили ранения", - отметил он.
Также в результате ударов РФ повреждены гражданские предприятия.
"В Бучанском районе повреждены частные дома, возник пожар на открытой территории.
В Фастовском районе осколками повреждено здание ветеринарной клиники и частный дом. Женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь на месте.
По предварительной информации, в Обуховском районе в результате атаки погиб человек, еще один получил травмы. Также возник пожар в складском помещении", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате ударов РФ по Киевской области в течение 9 сентября пострадали три человека.
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