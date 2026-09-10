Погиб один человек, двое ранены: последствия утренних ударов РФ по Киевской области

В результате утренней атаки РФ на Киевскую область погиб один человек, двое жителей области получили ранения. Повреждены частные дома, ветеринарная клиника и складское помещение.

Об этом сообщил глава ОГА Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"К сожалению, утреннее нападение противника на Киевскую область привело к трагическим последствиям. Погиб один человек. Еще двое жителей области получили ранения", - отметил он.

Также в результате ударов РФ повреждены гражданские предприятия.

"В Бучанском районе повреждены частные дома, возник пожар на открытой территории.



В Фастовском районе осколками повреждено здание ветеринарной клиники и частный дом. Женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь на месте.



По предварительной информации, в Обуховском районе в результате атаки погиб человек, еще один получил травмы. Также возник пожар в складском помещении", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате ударов РФ по Киевской области в течение 9 сентября пострадали три человека.

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