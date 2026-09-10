Молдова отвергла заявления РФ о "военных грузах" через КПП на границе с Украиной
Молдова категорически отвергла заявления России о том, что пункт пропуска "Тудора-Старокозаче" на границе с Украиной якобы использовался для перевозки военных грузов. В Кишиневе подчеркнули, что оружие через территорию страны в Украину не перевозится, а российские утверждения назвали попыткой оправдать гибель мирных жителей.
Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы, передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в ведомстве, через молдавскую территорию оружие в Украину не перевозится – ни через пункт пропуска "Тудора-Старокозаче", ни через другие КПП.
"Это ложное и абсолютно необоснованное утверждение. Через территорию Республики Молдова оружие в Украину не перевозят – ни через КПП "Тудора-Старокозаче", ни через другие. Через эти пункты проходят люди – семьи, дети с матерями, пожилые люди, которые путешествуют между странами", – подчеркнули в МИД.
В ведомстве также заявили, что в результате российской атаки погибли двое мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.
"Попытка оправдать убийство мирных людей заявлениями о "перевозке оружия" - цинична и неприемлема. Молдова решительно осуждает нападение и категорически отвергает попытки оправдать его с помощью лжи и дезинформации", - заявили в внешнеполитическом ведомстве.
В ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на украинско-молдавской границе. Под ударом оказался пункт пропуска "Старокозаче-Тудора" - один из двух ключевых КПП на одесском участке границы Украины с Молдовой.
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