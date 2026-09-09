Молдова осудила удар РФ по пункту пропуска на границе с Украиной и падение российского дрона на своей территории

Молдова решительно осудила российское нападение на Украину вблизи своей границы, в частности удар по пункту пропуска "Староказачье", в результате которого есть погибшие и раненые. В Кишиневе также напомнили о падении накануне на территории страны беспилотника, похожего по характеристикам на российскую "Герань".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Молдовы, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, ночью российская атака была направлена, в частности, на район в непосредственной близости от молдавской границы – вблизи пунктов пропуска "Тудора" в Молдове и "Староказачье" в Украине.

"В результате этих нападений зафиксированы погибшие и раненые, в том числе среди украинских пограничников. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — заявили в молдавском МИД.

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В Молдове накануне упал дрон

В МИД также напомнили, что накануне вблизи села Старые Михайляны Рышканского района обнаружили обломки беспилотника. По предварительным характеристикам, он похож на дрон типа "Герань". После падения БПЛА произошел взрыв.

В МИД подчеркнули, что боевые действия России непосредственно у молдавских границ представляют опасность уже не только для Украины.

"Военные действия, ведущиеся в непосредственной близости от нашей страны, представляют прямую угрозу безопасности Республики Молдова и ее граждан", — заявили в ведомстве.

Молдова выразила солидарность с Украиной и подчеркнула, что такие инциденты демонстрируют последствия российской захватнической войны не только для Украины, но и для региональной безопасности.

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