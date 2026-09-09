Молдова засудила удар РФ по пункту пропуску на кордоні з Україною та падіння російського дрона на своїй території

Молдова рішуче засудила російську атаку на Україну поблизу свого кордону, зокрема удар по пункту пропуску "Старокозаче", внаслідок якого є загиблі та поранені. У Кишиневі також нагадали про падіння напередодні на території країни безпілотника, схожого за характеристиками на російську "Герань".

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Молдови, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, вночі російська атака була спрямована, зокрема, на район у безпосередній близькості від молдовського кордону – поблизу пунктів пропуску "Тудора" в Молдові та "Старокозаче" в Україні.

"В результаті цих нападів зафіксовано загиблих та поранених, зокрема серед українських прикордонників. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо швидкого одужання пораненим", – заявили у молдовському МЗС.

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У Молдові напередодні впав дрон

У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що напередодні поблизу села Старі Михайляни Ришканського району виявили уламки безпілотника. За попередніми характеристиками, він схожий на дрон типу "Герань". Після падіння БПЛА стався вибух.

У МЗС наголосили, що бойові дії Росії безпосередньо біля молдовських кордонів становлять небезпеку вже не лише для України.

"Військові дії, що ведуться в безпосередній близькості від нашої країни, становлять пряму загрозу безпеці Республіки Молдова та її громадян", – заявили у відомстві.

Молдова висловила солідарність з Україною та наголосила, що такі інциденти демонструють наслідки російської загарбницької війни не лише для України, а й для регіональної безпеки.

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