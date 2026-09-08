У Молдові повідомили про падіння дрона: загорілася суха рослинність

У Молдові зафіксували падіння невеликого літального апарата, схожого на дрон, після його повторного входження у повітряний простір країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні молдавського Міноборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дрон знову з’явився в повітряному просторі

За інформацією Служби повітряних операцій, виявлений літальний апарат повторно увійшов у повітряний простір Молдови з боку Ясс у Румунії.

Після цього він зник із радарів у районі села Кобані Глоденського району. Згодом апарат знову зафіксували поблизу міста Дрокія.

О 17:14 літальний об’єкт зник у районі села Стурзовка, що в районі міста Бєльці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія активізує вербування громадян Молдови, - ЦПД

Згодом, о 17:26, до диспетчерської "Північ" служби SNUPAU 112 надійшла інформація про те, що за межами населеного пункту Міхаїлені-Векі нібито впав невеликий літальний апарат, схожий на дрон.

Унаслідок падіння загорілася суха рослинність.

О 17:39 повітряний простір у зоні "Центр" знову відкрили.

Також читайте: Вигоріла земля, уламки металу та пластику: вибух пролунав у Молдові на кордоні з Україною

На місце падіння прибули поліцейські

Про загиблих або постраждалих не повідомлялося. На місце події прибули співробітники чергової групи USP Рішкани та працівники поліції.

Обставини падіння літального апарата встановлюються.

Раніше ми писали, що у вівторок, 8 вересня, жителі румунського міста Ясси, розташованого поблизу кордону з Молдовою, отримали екстрене повідомлення про загрозу з повітря. Жителів закликали зберігати спокій та сховатися у підвалах або укриттях цивільного захисту.