Росія активізує вербування громадян Молдови, - ЦПД

Спецслужби Молдови фіксують активізацію вербування своїх громадян до диверсійної діяльності, спрямованої переважно проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами очільника Служби інформації та безпеки Молдови, російські спецслужби активно залучають людей через соцмережі, пропонуючи їм гроші за виконання "простих завдань" - фотографування певних об’єктів або спостереження за ними. Після залучення людини до такої діяльності завдання можуть ставати складнішими та передбачати безпосереднє проведення диверсій.

У спецслужбах Молдови заявляють, що значна частина таких дій спрямована проти України. Правоохоронці Молдови вже провели кілька контроперацій спільно з українськими правоохоронцями та зірвали плани зловмисників.

Раніше ЦПД повідомляв про спроби підпалів та інші диверсії у Словаччині, Естонії, Болгарії й інших країнах Східної Європи. У більшості цих випадків слідчі розглядають версію про російський слід як головну.

"Вербування через соціальні мережі та залучення громадян інших країн до диверсій є одним з інструментів гібридної агресії Кремля. Росія намагається створювати мережі виконавців у Європі та використовувати їх для атак на критичну й оборонну інфраструктуру", - зауважили у Центрі.

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