Россия активизирует вербовку граждан Молдовы, - ЦПД

Спецслужбы Молдовы фиксируют активизацию вербовки своих граждан для участия в диверсионной деятельности, направленной преимущественно против Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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По словам главы Службы информации и безопасности Молдовы, российские спецслужбы активно привлекают людей через соцсети, предлагая им деньги за выполнение "простых заданий" — фотографирование определенных объектов или наблюдение за ними. После вовлечения человека в такую деятельность задания могут становиться более сложными и предусматривать непосредственное проведение диверсий.

В спецслужбах Молдовы заявляют, что значительная часть таких действий направлена против Украины. Правоохранители Молдовы уже провели несколько контропераций совместно с украинскими правоохранителями и сорвали планы злоумышленников.

Ранее ЦПД сообщал о попытках поджогов и других диверсиях в Словакии, Эстонии, Болгарии и других странах Восточной Европы. В большинстве этих случаев следователи рассматривают версию о российском следе как основную.

"Вербовка через социальные сети и привлечение граждан других стран к диверсиям является одним из инструментов гибридной агрессии Кремля. Россия пытается создавать сети исполнителей в Европе и использовать их для атак на критическую и оборонную инфраструктуру", — отметили в Центре.

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