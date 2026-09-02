Вигоріла земля, уламки металу та пластику: вибух пролунав у Молдові на кордоні з Україною

У Молдові розслідують вибух невідомого об’єкта неподалік села Крокмаз біля кордону з Україною, на місці події виявлено ділянку вигорілої землі та фрагменти металу і пластику. Місцеві мешканці розповідають про сильний вибух.

Про це пише Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Близько 2:36 ночі 2 вересня молдовські прикордонники в районі села Тудора почули звук, схожий на проліт ракети. О 2:38 було чути сильний вибух.

Українська сторона повідомила, що у вказаному районі на той час діяла повітряна тривога через російські удари.

Зазначається, що порушень повітряного простору Молдови не зафіксовано. Патруль прикордонної поліції Тудора перевірив територію, під час первісного огляду підозрілих предметів чи вогнищ загоряння не виявлено.

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Пізніше було отримано інформацію від місцевого мешканця про гучний вибух на території Молдови, після чого пошуки почали в тому районі.

Близько 7:10 ранку на околицях села Крокмаз, за 6 км від держкордону з Україною, знайшли вигорілу ділянку землі та уламки металу й пластику.

Встановлюються обставини події

"На місце відправили спеціалізовані підрозділи, які здійснять усі необхідні заходи та встановлять обставини події", - зазначили в прикордонній поліції.

Громадян, які почули характерний звук безпілотника або вибухи, закликали "зберігати спокій, сховатися в безпечному місці всередині приміщення та стежити виключно за інформацією влади". Громадян також просять не наближатися до можливих уламків літальних апаратів, боєприпасів або інших невідомих предметів.

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