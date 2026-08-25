Часті інциденти з дронами в Молдові, імовірно, пов’язані з наближенням виборів у РФ, - спікер парламенту Гросу

У Молдові не відкидають імовірність того, що часті інциденти з дронами, які порушують повітряний простір країни, пов’язані з наближенням виборів до Держдуми РФ.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Грозу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Realitatea.

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Путін втрачає довіру в росіян

Як зазначається, у 2026 році в Молдові було зафіксовано найбільшу кількість випадків порушення повітряного простору.

За словами спікера, Москва намагається залякати не лише Україну, а й інші держави регіону, і ймовірною причиною цього є вибори в РФ.

"Не виключаю, що це також пов’язано з виборчим календарем у Росії. Партія Путіна в Росії не має високих показників навіть у їхніх сфальсифікованих опитуваннях. Лише у фальсифікованих вона має ідеальний вигляд. Навіть Путін уже не має великої довіри населення", - зазначив Гросу.

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Підтримка України

За словами Гросу, Кремль намагається компенсувати проблеми з іміджем та падіння довіри населення шляхом продовження війни та залякування України й держав регіону.

"Вони женуть людей на фронт, немов на бійню, намагаються залякати Україну, і в цьому випадку, очевидно, ми також є мішенями", – заявив він.

Гросу наголосив, що Молдова потрапила під приціл, зокрема, через свою тверду позицію щодо війни в Україні та підтримку, яку вона надає Києву.

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