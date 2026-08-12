Дрон, який вибухнув у Молдові, попередньо, є російським, - Міноборони країни

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий повідомив, що безпілотник, який впав і вибухнув неподалік селища Крокмаз 9 серпня, за попередньою інформацією, є російським.

Про це повідомляє Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

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Загроза безпеці Молдови

За словами міністра, фахівцям належить точно встановити модель БпЛА, що вибухнув, і тоді можна буде оприлюднити всю інформацію про інцидент у Крокмазі. Водночас відповідальність за те, що трапилося, він поклав на Росію.

"Росія продовжує загрожувати безпеці Молдови. Останні два інциденти з порушенням повітряного простору нашої країни - загроза безпеці громадян. Щодо інциденту в Крокмазі - наші фахівці вивчають об'єкт, що вибухнув, і, за попередньою інформацією, це російський дрон. Це більш просунута модель, порівняно з тими, що опинялися на нашій території раніше", - сказав Носатий.

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Крім того, міністр зауважив, що радари, якими користуються військові Молдови для захисту населення від дронів, поки що не покривають весь повітряний простір країни.

"Російська агресія проти України продовжує загрожувати і нашій безпеці, тому ми повинні продовжувати інвестувати в оборонні можливості армії", - додав він і повідомив, що армія Молдови закуповує засоби ППО для того, щоб не лише відстежувати, а й збивати дрони, що залітають до країни.

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