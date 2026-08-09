Уламки безпілотника виявили після вибуху в Молдові
Сьогодні вдень, 9 серпня, у Молдові в районі Штефан-Воде пролунав вибух, імовірно, впав безпілотник.
Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на поліцію, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, близько 13:20 до поліції надійшло повідомлення про потужний вибух. На місці виникла пожежа сухої рослинності.
За попередньою інформацією, на місці виявили фрагменти бойового безпілотника.
Встановлено, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Фахівці з відділу вибухових речовин та технічної експертизи поліції вирушили на місце події.
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