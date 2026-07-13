Російський "шахед" впав та вибухнув у Молдові: минулося без постраждалих. ФОТОрепортаж
У молдовському селі Копанка вибухнув безпілотник, який залетів після атак на Одещину.
Про це пише Radio Chișinău, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними Служби повітряних операцій Національної армії, літаючий об'єкт було помічено о 1:03 ночі.
Попередньо, він залетів на територію Молдови після атак на Одещину.
Міністерство оборони уточнює, що на місці працюють спеціалісти.
Внаслідок інциденту спалахнула пожежа, але постраждалих немає.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.07.2026 09:31 Відповісти Посилання
+3 Andrii Kainaran
показати весь коментар13.07.2026 09:44 Відповісти Посилання
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