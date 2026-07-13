Російський "шахед" впав та вибухнув у Молдові: минулося без постраждалих. ФОТОрепортаж

У молдовському селі Копанка вибухнув безпілотник, який залетів після атак на Одещину.

Про це пише Radio Chișinău, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними Служби повітряних операцій Національної армії, літаючий об'єкт було помічено о 1:03 ночі.

Попередньо, він залетів на територію Молдови після атак на Одещину.

Міністерство оборони уточнює, що на місці працюють спеціалісти.

Внаслідок інциденту спалахнула пожежа, але постраждалих немає.

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