Спецслужба Молдови заявила про підготовку Росії до втручання у майбутні вибори

Росія вже розпочала підготовку до втручання у наступні вибори в Молдові, активізувавши кампанії з дезінформації та спроби впливу на громадську думку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deschide, про це заявив директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяце.

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За його словами, молдовські спецслужби нині значно краще підготовлені до протидії зовнішньому втручанню, однак російські методи постійно змінюються.

Мустяце зазначив, що якщо раніше головним каналом поширення російської пропаганди був Telegram, то тепер основним інструментом дезінформації став TikTok. Водночас активізувалися маніпулятивні кампанії у Facebook, а також почали створюватися тимчасові вебсайти для поширення фейкової інформації.

За словами очільника СІБ, головна мета таких операцій - підірвати довіру громадян до державних інституцій, зокрема до армії, сектору безпеки, правоохоронних органів і судової системи, щоб вплинути на настрої виборців під час наступного виборчого циклу.

Крім того, Мустяце заявив, що Росія використовує онлайн- та телефонне шахрайство для збору персональних даних громадян, які згодом можуть застосовуватися для вербування або інших операцій впливу.

Також, за його словами, Кремль прагне посилити свій вплив у політичному середовищі Молдови, зокрема через вербування, просування та незаконне фінансування політиків, які діють в інтересах Москви.

Що передувало?

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що РФ вклала майже 400 млн євро у спроби вплинути на вересневі вибори через підкуп, дезінформацію та кібератаки.