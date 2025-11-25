Росія витратила 400 млн євро на втручання у вибори в Молдові, - спікер парламенту Гросу
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що РФ вклала майже 400 млн євро у спроби вплинути на вересневі вибори через підкуп, дезінформацію та кібератаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TVP.
"Це гібридна війна, в яку Росія вклала майже 400 мільйонів євро. Молдова стала об'єктом безпрецедентної дезінформаційної кампанії", – сказав він, додавши, що "молдовани чинили опір цьому тиску і маніпуляціям, обравши шлях свободи і стабільності".
Гросу зробив коментарі щодо "гібридної війни" Росії під час IV Парламентського саміту Кримської платформи у Стокгольмі.
Росія намагалась зірвати проєвропейський курс Молдови
Вересневі парламентські вибори в Молдові стали вирішальними для подальшого політичного курсу країни, адже мали підтвердити її прагнення рухатися проєвропейським шляхом і не повертатися в орбіту впливу Кремля.
Росія спрямувала значні ресурси на втручання у виборчий процес. Кремль, зокрема, організував масштабні схеми підкупу виборців, запустив розгалужену кампанію дезінформації з використанням штучного інтелекту, провів численні кібератаки та навіть намагався спровокувати вуличні заворушення.
Метою цих дій, за оцінками журналістів, було послаблення проєвропейських сил у Молдові та повернення країни під політичний вплив Москви.
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Это 160 евро на одного, простите, молдована.
Всё как всегда. 30% украли, сразу, в Москве. 10, законных, процентов сняли кацапские разведчики в Молдове. Процентов 20 разворовала молдавская оппозиция. Плюс накладные расходы, то да сё. А потом хотят чтобы молдавский патриот за 20 евро родину продал.