УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Парламентські вибори у Молдові
603 8

Росія витратила 400 млн євро на втручання у вибори в Молдові, - спікер парламенту Гросу

Гросу: Росія фінансувала підкуп і дезінформацію на виборах у Молдові

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що РФ вклала майже 400 млн євро у спроби вплинути на вересневі вибори через підкуп, дезінформацію та кібератаки.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє TVP.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це гібридна війна, в яку Росія вклала майже 400 мільйонів євро. Молдова стала об'єктом безпрецедентної дезінформаційної кампанії", – сказав він, додавши, що "молдовани чинили опір цьому тиску і маніпуляціям, обравши шлях свободи і стабільності".

Гросу зробив коментарі щодо "гібридної війни" Росії під час IV Парламентського саміту Кримської платформи у Стокгольмі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова стала частиною європейської системи платежів SEPA. Що це означає?

Росія намагалась зірвати проєвропейський курс Молдови

Вересневі парламентські вибори в Молдові стали вирішальними для подальшого політичного курсу країни, адже мали підтвердити її прагнення рухатися проєвропейським шляхом і не повертатися в орбіту впливу Кремля.

Росія спрямувала значні ресурси на втручання у виборчий процес. Кремль, зокрема, організував масштабні схеми підкупу виборців, запустив розгалужену кампанію дезінформації з використанням штучного інтелекту, провів численні кібератаки та навіть намагався спровокувати вуличні заворушення.

Метою цих дій, за оцінками журналістів, було послаблення проєвропейських сил у Молдові та повернення країни під політичний вплив Москви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія намагається повернути вплив у Молдові через лояльних посадовців, - Санду

Автор: 

вибори (6783) Молдова (2195)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава богу,мимо! Вот же ж "е**нутым нет покоя"!
показати весь коментар
25.11.2025 12:56 Відповісти
Тупі кацапи. Проти Майї 51% Санду немає прийому.
показати весь коментар
25.11.2025 13:02 Відповісти
відать у ФСБ закінчилися підведення підсумків. Перед виборами вони поміняли весь апарат особоуполномоченного по Молдові і Прибалтиці. Їх довго питали гдє деньгі ?
показати весь коментар
25.11.2025 13:40 Відповісти
Прикрили пантофельну пошту і все в порядку. Зараз фески спрашивают з Шора і Усатого про гроші.
показати весь коментар
25.11.2025 13:51 Відповісти
Нормальні такі суми рашисти витрачають на підрив Європейських країн зсередини. Можете представити скільки московський режим платить Трампам, Віткофам, Орбанам і фіцам за лобіювання прорашистських наратив.
показати весь коментар
25.11.2025 14:22 Відповісти
Як думаєте, )(уйло залишив ціль пробити коридор в придністров'я і Молдову, коли він кидає по пів мільярда Євро тільки для того щоб підкупити виборців в Молдові? Про який мир з Сосією ви мрієте, ідіоти? Як казав Дудаєв, рашисти просять перемир'я тільки для того щоб виграти час і зібрати нові сили для нового удару
показати весь коментар
25.11.2025 14:30 Відповісти
Нормальні такі суми рашисти витрачають на підрив Європейських країн зсередини.

Это 160 евро на одного, простите, молдована.
Всё как всегда. 30% украли, сразу, в Москве. 10, законных, процентов сняли кацапские разведчики в Молдове. Процентов 20 разворовала молдавская оппозиция. Плюс накладные расходы, то да сё. А потом хотят чтобы молдавский патриот за 20 евро родину продал.
показати весь коментар
25.11.2025 17:54 Відповісти
 
 