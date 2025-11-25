Россия потратила 400 млн евро на вмешательство в выборы в Молдове, - спикер парламента Гросу

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что РФ вложила почти 400 млн евро в попытки повлиять на сентябрьские выборы через подкуп, дезинформацию и кибератаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVP.

"Это гибридная война, в которую Россия вложила почти 400 миллионов евро. Молдова стала объектом беспрецедентной дезинформационной кампании", – сказал он, добавив, что "молдаване сопротивлялись этому давлению и манипуляциям, выбрав путь свободы и стабильности".

Гросу прокомментировал "гибридную войну" России во время IV Парламентского саммита Крымской платформы в Стокгольме.

Россия пыталась сорвать проевропейский курс Молдовы

Сентябрьские парламентские выборы в Молдове стали решающими для дальнейшего политического курса страны, ведь должны были подтвердить ее стремление двигаться проевропейским путем и не возвращаться в орбиту влияния Кремля.

Россия направила значительные ресурсы на вмешательство в избирательный процесс. Кремль, в частности, организовал масштабные схемы подкупа избирателей, запустил разветвленную кампанию дезинформации с использованием искусственного интеллекта, провел многочисленные кибератаки и даже пытался спровоцировать уличные беспорядки.

Целью этих действий, по оценкам журналистов, было ослабление проевропейских сил в Молдове и возвращение страны под политическое влияние Москвы.

