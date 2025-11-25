РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12226 посетителей онлайн
Новости Парламентские выборы в Молдове
341 5

Россия потратила 400 млн евро на вмешательство в выборы в Молдове, - спикер парламента Гросу

Гросу: Россия финансировала подкуп и дезинформацию на выборах в Молдове

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что РФ вложила почти 400 млн евро в попытки повлиять на сентябрьские выборы через подкуп, дезинформацию и кибератаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVP.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это гибридная война, в которую Россия вложила почти 400 миллионов евро. Молдова стала объектом беспрецедентной дезинформационной кампании", – сказал он, добавив, что "молдаване сопротивлялись этому давлению и манипуляциям, выбрав путь свободы и стабильности".

Гросу прокомментировал "гибридную войну" России во время IV Парламентского саммита Крымской платформы в Стокгольме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молдова стала частью европейской системы платежей SEPA. Что это означает?

Россия пыталась сорвать проевропейский курс Молдовы

Сентябрьские парламентские выборы в Молдове стали решающими для дальнейшего политического курса страны, ведь должны были подтвердить ее стремление двигаться проевропейским путем и не возвращаться в орбиту влияния Кремля.

Россия направила значительные ресурсы на вмешательство в избирательный процесс. Кремль, в частности, организовал масштабные схемы подкупа избирателей, запустил разветвленную кампанию дезинформации с использованием искусственного интеллекта, провел многочисленные кибератаки и даже пытался спровоцировать уличные беспорядки.

Целью этих действий, по оценкам журналистов, было ослабление проевропейских сил в Молдове и возвращение страны под политическое влияние Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается вернуть влияние в Молдове через лояльных чиновников, - Санду

Автор: 

выборы (24829) Молдова (1961)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава богу,мимо! Вот же ж "е**нутым нет покоя"!
показать весь комментарий
25.11.2025 12:56 Ответить
Тупі кацапи. Проти Майї 51% Санду немає прийому.
показать весь комментарий
25.11.2025 13:02 Ответить
відать у ФСБ закінчилися підведення підсумків. Перед виборами вони поміняли весь апарат особоуполномоченного по Молдові і Прибалтиці. Їх довго питали гдє деньгі ?
показать весь комментарий
25.11.2025 13:40 Ответить
Прикрили пантофельну пошту і все в порядку. Зараз фески спрашивают з Шора і Усатого про гроші.
показать весь комментарий
25.11.2025 13:51 Ответить
 
 