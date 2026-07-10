Спецслужба Молдовы заявила о подготовке России к вмешательству в предстоящие выборы

Россия уже приступила к подготовке к вмешательству в предстоящие выборы в Молдове, активизировав кампании по дезинформации и попытки оказания влияния на общественное мнение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deschide, об этом заявил директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце.

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По его словам, молдавские спецслужбы сейчас значительно лучше подготовлены к противодействию внешнему вмешательству, однако российские методы постоянно меняются.

Мустяце отметил, что если раньше главным каналом распространения российской пропаганды был Telegram, то теперь основным инструментом дезинформации стал TikTok. В то же время активизировались манипулятивные кампании в Facebook, а также начали создаваться временные веб-сайты для распространения фейковой информации.

По словам главы СИБ, главная цель таких операций — подорвать доверие граждан к государственным институтам, в частности к армии, сектору безопасности, правоохранительным органам и судебной системе, чтобы повлиять на настроения избирателей во время следующего избирательного цикла.

Кроме того, Мустяце заявил, что Россия использует онлайн- и телефонное мошенничество для сбора персональных данных граждан, которые впоследствии могут применяться для вербовки или других операций воздействия.

Также, по его словам, Кремль стремится усилить своё влияние в политической среде Молдовы, в частности через вербовку, продвижение и незаконное финансирование политиков, действующих в интересах Москвы.

Что этому предшествовало?

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что РФ вложила почти 400 млн евро в попытки повлиять на сентябрьские выборы посредством подкупа, дезинформации и кибератак.