Российский "шахед" упал и взорвался в Молдове: обошлось без пострадавших. ФОТОрепортаж
В молдавском селе Копанка взорвался беспилотник, залетевший туда после атак на Одесскую область.
Об этом пишет Radio Chișinău, сообщает Цензор.НЕТ.
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По данным Службы воздушных операций Национальной армии, летающий объект был замечен в 1:03 ночи.
Предположительно, он залетел на территорию Молдовы после атак на Одесскую область.
Министерство обороны уточняет, что на месте работают специалисты.
В результате инцидента вспыхнул пожар, но пострадавших нет.
Топ комментарии
+3 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.07.2026 09:31 Ответить Ссылка
+3 Andrii Kainaran
показать весь комментарий13.07.2026 09:44 Ответить Ссылка
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