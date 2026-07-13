Российский "шахед" упал и взорвался в Молдове: обошлось без пострадавших. ФОТОрепортаж

В молдавском селе Копанка взорвался беспилотник, залетевший туда после атак на Одесскую область.

Об этом пишет Radio Chișinău, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным Службы воздушных операций Национальной армии, летающий объект был замечен в 1:03 ночи.

Предположительно, он залетел на территорию Молдовы после атак на Одесскую область.

Министерство обороны уточняет, что на месте работают специалисты.

В результате инцидента вспыхнул пожар, но пострадавших нет.

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