Обломки беспилотника обнаружили после взрыва в Молдове
Сегодня днем, 9 августа, в Молдове в районе Штефан-Воде прогремел взрыв - предположительно, упал беспилотник.
Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, около 13:20 в полицию поступило сообщение о мощном взрыве. На месте возник пожар сухой растительности.
По предварительной информации, на месте обнаружили фрагменты боевого беспилотника.
Установлено, что в результате взрыва никто не пострадал.
Специалисты из отдела взрывчатых веществ и технической экспертизы полиции выехали на место происшествия.
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