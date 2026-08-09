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Обломки беспилотника обнаружили после взрыва в Молдове

В Молдове обнаружили обломки беспилотника

Сегодня днем, 9 августа, в Молдове в районе Штефан-Воде прогремел взрыв - предположительно, упал беспилотник.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, около 13:20 в полицию поступило сообщение о мощном взрыве. На месте возник пожар сухой растительности.

По предварительной информации, на месте обнаружили фрагменты боевого беспилотника.

Установлено, что в результате взрыва никто не пострадал.

Специалисты из отдела взрывчатых веществ и технической экспертизы полиции выехали на место происшествия.

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