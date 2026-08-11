Російський дрон знову залетів до Молдови під час атаки РФ на Одещину

Ввечері, 10 серпня, з боку Одеської області до Молдови залетів безпілотник, який невдовзі повернувся у повітряний простір України.

Про це пише видання Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Міністерство оборони Молдови заявило, що характеристики об'єкта схожі на російський дрон "Герань-3".

За даними Служби повітряних операцій Національної армії, 10 серпня о 23:41 радари зафіксували об'єкт, який рухався з боку населеного пункту Степанівка Одеської області України та несанкціоновано пролетів над повітряним простором Молдови через село Приозерне Слободзейського району.

О 23:42 БпЛА залишив повітряний простір Молдови та рухався на північ від села Степанівка, Україна.

Приблизно в цей час одеські телеграм-канали повідомляли, що російський безпілотник летить уздовж кордону з Молдовою.

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Що передувало?

Вдень, 9 серпня, у Молдові в районі Штефан-Воде пролунав вибух, імовірно, впав безпілотник.

Молдова звинуватила Росію у вибуху дрона поблизу Крокмаза.

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