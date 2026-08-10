Молдова звинуватила Росію у вибуху дрона поблизу Крокмаза

Президентка Молдови Мая Санду та прем’єр-міністр країни Василе Тофан відреагували на вибух безпілотника поблизу населеного пункту Крокмаз у Штефан-Водському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє Newsmaker.

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За словами прем’єра, дрон влучив у дерево, після чого виникла пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Тофан заявив, що перебування Молдови поза безпосередньою зоною бойових дій не гарантує безпеки країні.

"Той факт, що ми перебуваємо поза зоною війни, на жаль, нас не захищає", – зазначив він.

Прем’єр також наголосив, що російсько-українська війна впливає на весь регіон, і засудив російську агресію. За його словами, влада Молдови вживатиме необхідних заходів у відповідь на інцидент, однак конкретних кроків він не назвав.

Президентка Мая Санду 10 серпня також заявила про порушення повітряного простору Молдови.

Вона назвала інцидент прямим наслідком російської агресії та наголосила, що загроза для населення регіону зростає.

Санду закликала припинити подібні порушення та підкреслила, що ризики для безпеки цивільних є реальними.

Таким чином, керівництво Молдови пов’язало падіння та вибух безпілотника з російською агресією проти України.

Що передувало?

Вдень, 9 серпня, у Молдові в районі Штефан-Воде пролунав вибух, імовірно, впав безпілотник.

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