Російський дрон влучив у житловий будинок в Румунії: пропаганда РФ намагається виправдатися фейками, - ЦПД

Російська пропаганда розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію, намагаючись зняти з Москви відповідальність за влучання свого бойового безпілотника у житловий будинок в румунському місті Галац. Інцидент стався в ніч проти 29 травня 2026 року.

Ворожі ресурси масово поширюють брехню про те, що удар по країні-члену НАТО є нібито "спланованою провокацією України", яка має на меті "втягнути Альянс у пряму війну з Росією", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Консолідована реакція Румунії, НАТО та ЄС

Таким чином Кремль намагається змістити фокус із власного воєнного злочину.

Усі спроби Росії виправдатися повністю розбиваються об офіційні заяви та докази міжнародної спільноти:

Міністерство національної оборони Румунії офіційно підтвердило, що російський дрон залетів у повітряний простір країни під час чергової нічної масованої атаки РФ на прикордонну портову інфраструктуру України.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав цей випадок безпрецедентним і чітко наголосив: "Єдиною відповідальною за цей удар є Росія".

У НАТО та Євросоюзі також виступили із жорстким засудженням агресивних дій Москви.

Регулярні залітання російських бойових повітряних цілей у повітряний простір сусідніх європейських країн є прямою загрозою безпеці всього регіону, - пишуть у ЦПД.

"Жодні інформаційні маніпуляції Кремля не здатні приховати той факт, що саме Росія є головним джерелом агресії, нестабільності та небезпеки на Європейському континенті", - зауважили у відомстві.

Масштаби інцидентів біля кордону

За даними Міноборони Румунії, повідомляє Digi 24, з початку повномасштабної війни Росії проти України:

уламки дронів знаходили 47 разів на території Румунії;

у 28 випадках фіксували проникнення безпілотників у повітряний простір країни;

лише цього року біля кордону зафіксовано десятки атак, що змушувало авіацію регулярно підніматися в повітря.

