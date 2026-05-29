Российский дрон попал в жилой дом в Румынии: пропаганда РФ пытается оправдаться фейками, - ЦПД
Российская пропаганда развернула масштабную дезинформационную кампанию, пытаясь снять с Москвы ответственность за попадание своего боевого беспилотника в жилой дом в румынском городе Галац. Инцидент произошел в ночь на 29 мая 2026 года.
Вражеские ресурсы массово распространяют ложь о том, что удар по стране-члену НАТО является якобы "запланированной провокацией Украины", цель которой - "втянуть Альянс в прямую войну с Россией", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Консолидированная реакция Румынии, НАТО и ЕС
Таким образом Кремль пытается сместить фокус с собственного военного преступления.
Все попытки России оправдаться полностью разбиваются об официальные заявления и доказательства международного сообщества:
Министерство национальной обороны Румынии официально подтвердило, что российский дрон залетел в воздушное пространство страны во время очередной ночной массированной атаки РФ на приграничную портовую инфраструктуру Украины.
Президент Румынии Никушор Дан назвал этот случай беспрецедентным и четко подчеркнул: "Единственной ответственной за этот удар является Россия".
В НАТО и Евросоюзе также выступили с жестким осуждением агрессивных действий Москвы.
Регулярные вторжения российских боевых воздушных целей в воздушное пространство соседних европейских стран являются прямой угрозой безопасности всего региона, - пишут в ЦПД.
"Никакие информационные манипуляции Кремля не способны скрыть тот факт, что именно Россия является главным источником агрессии, нестабильности и опасности на Европейском континенте", - отметили в ведомстве.
Масштабы инцидентов у границы
По данным Минобороны Румынии, сообщает Digi 24, с начала полномасштабной войны России против Украины:
- обломки дронов находили 47 раз на территории Румынии;
- в 28 случаях фиксировали проникновение беспилотников в воздушное пространство страны;
- только в этом году у границы зафиксированы десятки атак, что вынуждало авиацию регулярно подниматься в воздух.
