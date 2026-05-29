Российский дрон попал в жилой дом в Румынии: пропаганда РФ пытается оправдаться фейками, - ЦПД

Российская пропаганда развернула масштабную дезинформационную кампанию, пытаясь снять с Москвы ответственность за попадание своего боевого беспилотника в жилой дом в румынском городе Галац. Инцидент произошел в ночь на 29 мая 2026 года.

Вражеские ресурсы массово распространяют ложь о том, что удар по стране-члену НАТО является якобы "запланированной провокацией Украины", цель которой - "втянуть Альянс в прямую войну с Россией", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Консолидированная реакция Румынии, НАТО и ЕС

Таким образом Кремль пытается сместить фокус с собственного военного преступления.

Все попытки России оправдаться полностью разбиваются об официальные заявления и доказательства международного сообщества:

Министерство национальной обороны Румынии официально подтвердило, что российский дрон залетел в воздушное пространство страны во время очередной ночной массированной атаки РФ на приграничную портовую инфраструктуру Украины.

Президент Румынии Никушор Дан назвал этот случай беспрецедентным и четко подчеркнул: "Единственной ответственной за этот удар является Россия".

В НАТО и Евросоюзе также выступили с жестким осуждением агрессивных действий Москвы.

Регулярные вторжения российских боевых воздушных целей в воздушное пространство соседних европейских стран являются прямой угрозой безопасности всего региона, - пишут в ЦПД.

"Никакие информационные манипуляции Кремля не способны скрыть тот факт, что именно Россия является главным источником агрессии, нестабильности и опасности на Европейском континенте", - отметили в ведомстве.

Масштабы инцидентов у границы

По данным Минобороны Румынии, сообщает Digi 24, с начала полномасштабной войны России против Украины:

обломки дронов находили 47 раз на территории Румынии;

в 28 случаях фиксировали проникновение беспилотников в воздушное пространство страны;

только в этом году у границы зафиксированы десятки атак, что вынуждало авиацию регулярно подниматься в воздух.

