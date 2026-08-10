Молдова обвинила Россию во взрыве дрона вблизи Крокмаза

Президент Молдовы Мая Санду и премьер-министр страны Василе Тофан отреагировали на взрыв беспилотника вблизи населенного пункта Крокмаз в Штефан-Водском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Newsmaker.

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По словам премьера, дрон врезался в дерево, после чего возник пожар. Его оперативно потушили спасатели. В результате инцидента никто не пострадал.

Тофан заявил, что нахождение Молдовы за пределами непосредственной зоны боевых действий не гарантирует безопасности страны.

"Тот факт, что мы находимся вне зоны войны, к сожалению, нас не защищает", — отметил он.

Премьер также подчеркнул, что российско-украинская война влияет на весь регион, и осудил российскую агрессию. По его словам, власти Молдовы примут необходимые меры в ответ на инцидент, однако конкретных шагов он не назвал.

Президент Мая Санду 10 августа также заявила о нарушении воздушного пространства Молдовы.

Она назвала инцидент прямым следствием российской агрессии и подчеркнула, что угроза для населения региона растет.

Санду призвала прекратить подобные нарушения и подчеркнула, что риски для безопасности гражданского населения являются реальными.

Таким образом, руководство Молдовы связало падение и взрыв беспилотника с российской агрессией против Украины.

Что предшествовало?

Днем 9 августа в Молдове в районе Штефан-Воде прогремел взрыв, предположительно, упал беспилотник.

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