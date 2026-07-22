Парламент Молдови затвердив новий уряд: підтримка України у пріоритеті

На тлі війни Росії проти України та ризиків зовнішнього втручання Молдова оновлює уряд і визначає нові пріоритети безпеки.

Вотум довіри новому Кабінету міністрів висловили 53 депутати від правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

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Новий уряд і курс на зміни

Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Василе Тофаном.

Під час виступу прем’єр окреслив п’ять ключових напрямків роботи. Йдеться про економічний розвиток, використання процесу вступу до Європейського Союзу для модернізації країни, підвищення ефективності державного управління, зміцнення безпеки та покращення рівня життя громадян.

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Плани реформ і євроінтеграція

Тофан заявив про намір скоротити бюрократію для бізнесу та розширити цифровізацію державних послуг. Також він говорив про залучення інвестицій і розвиток галузей із високою доданою вартістю.

В аграрному секторі планується інвестувати у зрошення, сучасні технології та переробку продукції. Крім того, уряд проведе аудит державних установ і працюватиме над ефективним управлінням державною власністю.

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Прем’єр окремо наголосив на необхідності посилення безпеки в умовах війни Росії проти України. Також він заявив про намір завершити переговори про вступ до Європейського Союзу та підписати угоду про приєднання до кінця 2028 року.

"Я не прошу у вас карт-бланш. Я прошу підтримати програму з чіткими показниками і термінами", - заявив він.

Проти призначення уряду голосували депутати від соціалістів і комуністів, частина інших політичних сил утрималася.

Раніше президентка Молдови Мая Санду підтримала кандидатуру Василе Тофана на посаду прем’єр-міністра. Попередній глава уряду Александру Мунтяну подав у відставку 3 липня.

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