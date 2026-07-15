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Новини Військова присутність РФ у Придністров’ї
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Внесення питання Придністров’я в угоду між Україною та РФ може зашкодити врегулюванню війни, - МЗС Молдови

Попшой про Придністров’я

Ускладнення можливої майбутньої мирної угоди між Україною та Росією питанням Придністров’я може зашкодити процесу врегулювання війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой на засіданні комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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Що відомо

Так, стосовно того, чи вважає він, що частиною мирної угоди має бути також врегулювання ситуації в Придністров'ї, Попшой зауважив, що досягти мирної угоди між Києвом та Москвою "дуже складно".

"Ускладнення цієї майбутньої мирної угоди питаннями, які не обов'язково прямо пов'язані з війною, імовірно, зашкодило б цим зусиллям", – сказав міністр.

Архітектура регіональної безпеки

Зазначається, що спочатку підхід Кишинева полягав у тому, що якщо мирна угода буде досягнута швидко, тоді слід додати і питання Придністров’я та отримати комплексне рішення.

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"Оскільки ситуація погіршувалася і ставала все більш заплутаною, наше нинішнє бачення – і його поділяють наші партнери – полягає в тому, що щойно буде досягнуто мирної угоди і в Україні запанує мир, наступним кроком має стати ширша дискусія про архітектуру регіональної безпеки, а потім – більш довгострокова дискусія про послаблення санкцій проти Кремля", – розповів Попшой.

За його словами, це буде той момент, коли партнери зможуть використати цю нагоду для вирішення інших питань, зокрема щодо Придністров’я. Наразі розглядається такий алгоритм.

Він додав, що реінтеграція Придністровського регіону Молдови потребуватиме певного часу.

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Що передувало

У разі можливих переговорів щодо завершення війни в Україні Європейський Союз може також взяти до уваги придністровську проблему, зокрема мирне виведення військових РФ з регіону.

Автор: 

Молдова (2224) Придністров’я (485)
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Топ коментарі
+6
Топаз, дай команду !
і українські воїни-інтернаціоналісти з задоволенням зачистять той придністровський гадюшник !

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15.07.2026 20:19 Відповісти
+4
Та всі вже давно в курсі, куди можна засунути будь-які домовленості з козломордими.
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15.07.2026 20:19 Відповісти
+3
Стисло про арк Крим. Там, на півночі Криму каміння посипалося вже з мобільних телефонів. Зв'язок мобільний окупаційна влада надає по 8 годин на добу: з 8 до 12 та з 14 до 18. Вітаю усіх кримчан з черговою перемогою над здоровим глуздом!
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15.07.2026 20:32 Відповісти

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