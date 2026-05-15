Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Придністров’я
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Таке рішення, як сказано в указі, ухвалено "з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".
У документі сказано, що "право на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою отримали іноземні громадяни або особи без громадянства, які досягли 18-річного віку і постійно проживають на день набрання чинності указом у Придністров'ї".
Зазначається, що подати заяви на російське громадянство жителі Придністров'я зможуть через дипустанови та консульства РФ.
Що передувало?
- Нагадаємо, що нещодавно державна дума Росії ухвалила закон, який дозволяє Кремлю використовувати російську армію за межами країни через затримання або арешт громадян РФ.
- Також повідомлялося, що посол РФ погрожував Молдові "захистом" громадян у Придністров’ї. У відповідь міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой порадив російському послу зосередитись на своїх прямих обов'язках.
Чекають на того хто переможе - якщо РФ то в РФ Передньостров'е піде, якщо Україна то Молдові.
Хитро то як
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдов.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
Наявність «громадян РФ» на території інших держав дає Москві формальний привід для введення військ або політичного шантажу під гаслом «захисту своїх громадян».
Іноземці, які підписують контракт із Збройними силами РФ, та їхні родичі отримують російські паспорти за максимально прискореною процедурою.
Україна пропонувала звільнити Передньостров'я - але ні
