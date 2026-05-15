Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Придністров’я

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Таке рішення, як сказано в указі, ухвалено "з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".

У документі сказано, що "право на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою отримали іноземні громадяни або особи без громадянства, які досягли 18-річного віку і постійно проживають на день набрання чинності указом у Придністров'ї".

Зазначається, що подати заяви на російське громадянство жителі Придністров'я зможуть через дипустанови та консульства РФ.

Що передувало?

Нагадаємо, що нещодавно державна дума Росії ухвалила закон, який дозволяє Кремлю використовувати російську армію за межами країни через затримання або арешт громадян РФ.

Також повідомлялося, що посол РФ погрожував Молдові "захистом" громадян у Придністров’ї. У відповідь міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой порадив російському послу зосередитись на своїх прямих обов'язках.

