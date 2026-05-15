Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Придністров’я

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів окупованого молдовського регіону Придністров'я.

Таке рішення, як сказано в указі, ухвалено "з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".

У документі сказано, що "право на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою отримали іноземні громадяни або особи без громадянства, які досягли 18-річного віку і постійно проживають на день набрання чинності указом у Придністров'ї". 

Зазначається, що подати заяви на російське громадянство жителі Придністров'я зможуть через дипустанови та консульства РФ.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що нещодавно державна дума Росії ухвалила закон, який дозволяє Кремлю використовувати російську армію за межами країни через затримання або арешт громадян РФ.
  • Також повідомлялося, що посол РФ погрожував Молдові "захистом" громадян у Придністров’ї. У відповідь міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой порадив російському послу зосередитись на своїх прямих обов'язках. 

А тепер згадайте, як Орбан щедро роздавав українцям угорські поспорти. Мабуть путін обіцяв Орбану (за підтримку), в разі захоплення України, віддати Угорщині Ужгород.
Примусова або спрощена паспортизація мешканців окупованих територій України, а також невизнаних регіонів (наприклад, Придністров'я) використовується Кремлем як політичний інструмент.
Наявність «громадян РФ» на території інших держав дає Москві формальний привід для введення військ або політичного шантажу під гаслом «захисту своїх громадян».
Іноземці, які підписують контракт із Збройними силами РФ, та їхні родичі отримують російські паспорти за максимально прискореною процедурою.
Нехай путін спростить отримання громадянства РФ для жителів Китаю. Років через 20, землі від Уралу до Камчатки повернуться додому в КНР!
ось прикольно - Молдові Придністров'е не потрібно і Україні не дають його звільнити.

Чекають на того хто переможе - якщо РФ то в РФ Передньостров'е піде, якщо Україна то Молдові.

Хитро то як
Процес начебто по трохи пішов.
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдов.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
дякую Кеп - а тепер напишіть це Санде, вона трохи тупа і не розуміє цього, розраховує що розсмоктається як небудь..

Україна пропонувала звільнити Передньостров'я - але ні
Гугл-перекладач поправ - "лапті" виглядають... Характер помилок, у твоїх коментарях, свідчить, що ти - "кацапомовний", як мінімум, і користуєшся Гугл-перекладачем...
Ти що забув на УКРАЇНСЬКОМУ сайті, кацапе?
Нехай путін спростить отримання громадянства РФ для жителів Китаю. Років через 20, землі від Уралу до Камчатки повернуться додому в КНР!
звісно, що обіцяв. але ж обіцяти - не значить....
Слово "мабуть", у твоєму дописі - лишнє... Путін, якраз, і надіявся на те, що , з початком вторгнення РФ, наші сусіди, на заході, почнуть "відривать шматки" від України... Але тільки Орбан, з Лукою, "повівся". Що спинило Орбана, на кордоні - не знаю... Можливо, хтось з НАТО натиснув, щоб не "фордибачив"... А от війська "бульбашів" дійшли аж до Чернігівського району...
Ти пишеш відверту маячню. Які у тебе аргументи, що "Угорщина збиралась із початком вторгення відривати Закапаття"?
Крім твоїх фантазій.
Доведи, що я пишу "маячню, "чувіхо"...
Зовсім мізки всохли?
Твої твердження повинні доводитися ТОБОЮ. З однієї простої причини, ніхто не з мозі спростувати того,чого не існувало.
Тобі, у старечому мараз..і привидилося, що "Орбан готуєця захопити Закарпаття", і як ти це пропонуєш спростовувати?
Брати у тебе нічну енцефалограму приступу мараз..у?
"Чувіхо"! Саме тому я й уникаю спілкування з тобою... Бо ти тупо скандалиш, не визнаєш того, що відомо людям в Україні - що Орбан 24 лютого 22 року підняв по тривозі армію, і став її концентрувать вздовж кордону з Україною. При цьому погнали понтонні парки, що свідчить про підготовку форсування річок... А це - НАСТУП, тобто ВТОРГНЕННЯ на ЧУЖУ територію. А Україна про це не просила, і до Угорщини, з цього приводу, не зверталася...
Так що не щукай в мені старечого "маразму" - краще оціни свій "молодечий...
Ага, разом з паспортом квиток на війну. Надіюсь вони не такі дурні.
Так і я - про це... У "ПМР", у більшості, в запасі паспорт Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, чи, навіть, України... Це дає їм право виїзду до Європи... А навіщо їм, ще, й паспорт Росії? Щоб їздить туди, на заробітки? А яка гарантія, що його, там, не "загребуть", на війну, як"гражданина РФ"?
Нехай придністровська вата уважно подивиться на бамбас, що буває, коли кацапи приходять "захищати своїх громадян".
Розумієш, у чому справа - "придністровська вата", здебільшого, "бикує" не "за Росію", а "проти молдаван"... В часи СРСР, молдовани (як і українці, та інші ("нерусские") народи СРСР), були, у власній країні, "людьми другого сорту". І теперішні "придністровці" виросли саме у цій "парадигмі"... Вони насміхалися над своїми сусідами-молдованами, розказували про них анекдоти, акцентуючи увагу на їх уявній "тупості"... А потім Союз розвалився... І геополітична ситуація ЗМІНИЛАСЯ... Народ, який був "другосортним", став ГЕГЕМОНОМ, і "домінуючою більшістю"... Цього "русскаязичниє" сприйнять не змогли... Бо раптом потрапили у стан тих, над ким самі, вчора, насміхалися...
А там і до ПНР недалеко. Ну шо, малдаванє, досиділися?
Опана..через Одесу кацапи попруться??
Ні... Путін надіється, що через отримання російських паспортів, йому буде легше сформувать "філію" збройних сил РФ, у Придністров'ї...
Скоріш б воно подохло..бо шампанське в мене зіпсується стільки в холодосі лежати..
Ну - добре шампанське тільки кращає, від тривалої витримки... Але де воно, зараз, є? Говорив, якось, з майстром-виноробом, як вони вино роблять... Послухав, і згадав старий анекдот, радянських часів:
"Поїхав чоловік, по профсоюзній путівці, у санаторій. Була організована "культурна програма". Далі "запис у щоденнику":
- Позавчора відвідали плодоовочевий завод, з екскурсією. Більше соки і кабачкову ікру, в магазині, купувать не буду...
- Вчора були на м'ясокомбінаті... Чогось мені перехотілося їсти варені та ліверні ковбаси...
- Сьогодні були на хлібопекарні... Домашній хліб кращий - знаєш, ЩО туди кладуть...
- На завтра запланована екскурсія на завод з виготовлення вина та горілчаних виробів... Від екскурсії відмовився...".
Щось подібне вже читав. Методичка та сама.
Надо давить этот гадючник, пока не поздно, пока на Казластане его в конституцию" не внесли. Но Майя чего-то торгует циферблатом (чуть не сказал "******"), ждет непонятно чего, вместо того, что б с помощью Румынии и Украины нахлобучить кацапа там раз и навсегда. Дождется...
що полегшить депортацію сепарів приндністров'я в рашку

Чому Молдова не зачистить цю ділянку, площа досить невелика
Наступний крок - приєднання Придністров'я до орди рішенням госдуми. Це песець!
У москалів дах поїхав, сиділи б тихо і все було б нормально.Це вже невиліковно.
В уяві пуйла паспорт московіта фешенебельніше ніж придністровця!? А в самих придністровців той рюрік питав що вони думають про нього і його ініціативи?😁
Той випадок, коли і з російським правосуддям особливо не посперечаєшся.
За цим Придністров'я Путін конституційно включе до складу Росії і пошле військо лаптєголових " асвабаждать,"
В придурков'ї вже давно потрійне громадянство...ветеринарний паспорт пмр, Молдови, Румунії, України, паРаші
Спочатку указ що до захисту громадян параші і ввід війська для лахисту а слідом визнання і роздача паспортів сепарам так робило орбан на закарпатті хочете захищати своїх громадян заберайта все своє біосміття території багато звільніть від кацапсячого сморіду країни
там вже всі давно по 4 паспорти мають
і в Європу чкурнули
тільки пенси залишились
Ну прямо Абхазия....
