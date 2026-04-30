Посол РФ погрожував Молдові "захистом" громадян у Придністров’ї: у МЗС країни відповіли

Посол РФ у Молдові Олег Озеров пригрозив, що Москва "захищатиме" російських громадян у придністровському регіоні "усі доступними засобами" у разі насильницького врегулювання конфлікту.

Напередодні Озеров пригрозив владі Молдови реакцією з боку Москви у разі спроби силового врегулювання ситуації з Придністров'ям.

"Ми розглядаємо всі варіанти, усі сценарії, зокрема малоймовірні. Але навіть якщо вони малоймовірні сьогодні, завтра це може бути інша історія", - заявив російський посол, відповідаючи на запитання про можливу ескалацію напруженості між двома берегами Дністра. При цьому можливі негативні наслідки від такого кроку Озеров переклав на керівництво Молдови.

Читайте: Росія боїться за свій контингент у Придністров’ї, - Буданов

Реакція Молдови

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой порадив російському послу зосередитись на своїх прямих обов'язках.

"Ці спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові є частиною механізму гібридної війни, яка триває вже кілька років. Пану Озерову ми рекомендуємо зосередитись на дипломатичній діяльності, бо не молдовські дрони вторгаються у повітряний простір Росії, а російські. Не молдовські війська перебувають біля Російської Федерації, а російські війська незаконно розміщуються біля Молдови вже понад 30 років. І суверенітет нашої країни та нейтралітет підриває лише одна держава у світі — Російська Федерація", - наголосив очільник МЗС.

Попшой додав, що російськомовні громадяни Молдови добре почуваються в країні, їхніх конституційних прав та основних свобод дотримуються, "на відміну, на жаль, від Російської Федерації".

Читайте: Сили оборони готові до будь-якого сценарію подій на кордоні з Придністров’ям, - ОК "Захід"