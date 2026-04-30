3 444 13

Посол РФ погрожував Молдові "захистом" громадян у Придністров’ї: у МЗС країни відповіли

Посол РФ погрожував Молдові: у Кишиневі відреагували

Посол РФ у Молдові Олег Озеров пригрозив, що Москва "захищатиме" російських громадян у придністровському регіоні "усі доступними засобами" у разі насильницького врегулювання конфлікту.

Напередодні Озеров пригрозив владі Молдови реакцією з боку Москви у разі спроби силового врегулювання ситуації з Придністров'ям.

"Ми розглядаємо всі варіанти, усі сценарії, зокрема малоймовірні. Але навіть якщо вони малоймовірні сьогодні, завтра це може бути інша історія", - заявив російський посол, відповідаючи на запитання про можливу ескалацію напруженості між двома берегами Дністра. При цьому можливі негативні наслідки від такого кроку Озеров переклав на керівництво Молдови.

Реакція Молдови

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой порадив російському послу зосередитись на своїх прямих обов'язках.

"Ці спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові є частиною механізму гібридної війни, яка триває вже кілька років. Пану Озерову ми рекомендуємо зосередитись на дипломатичній діяльності, бо не молдовські дрони вторгаються у повітряний простір Росії, а російські. Не молдовські війська перебувають біля Російської Федерації, а російські війська незаконно розміщуються біля Молдови вже понад 30 років. І суверенітет нашої країни та нейтралітет підриває лише одна держава у світі — Російська Федерація", - наголосив очільник МЗС.

Попшой додав, що російськомовні громадяни Молдови добре почуваються в країні, їхніх конституційних прав та основних свобод дотримуються, "на відміну, на жаль, від Російської Федерації".

Україна та Молдова могли б вирішити Придніпровське питання раз і на завжди. Але для цього потрібні політичні яйця. Якщо цього не зробити до закінчення російсько-української війни, то з пмровцамі вже нічого зробить не де вдастся
30.04.2026 12:13 Відповісти
Молдова замість того щоб за допомогою України зараз раз і назавжди знищити той гнійник, продовжує сидіти на бомбі часіки якої вже давно тікають
30.04.2026 12:13 Відповісти
Захистять як в Украіні - просто вбивши.
30.04.2026 12:13 Відповісти
Процес начебто по трохи пішов.
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдов.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
30.04.2026 14:33 Відповісти
Тоді скоріш за все шахеди полетять і на Кишинів. Наврядчи румуни впишуться за молдаван. Вони не готові до такого. Чекають коли Україна знищить росію
30.04.2026 12:16 Відповісти
ну полетят, дальше что? во первых нам их придется сбивать, бо откуда мы знаем куда они летят? а во вторых без наземной операции ничего не получится, а на пути опять мы. Так что молдаване нам очень должны, как и другие европейские граждане.
30.04.2026 13:40 Відповісти
А в Пільшу як залетіли безпілотники (хоч і без БЧ)? Ми їм шо зеленський калідор надали? Там було шось около 2х десятків . Одна справа, коли ти бачиш безпілотники по телевізору, а інша коли вони жжужжать у тебе над головою. Так чи інакше, якщо Україна паде, Молдова автоматично стане частиною РФ, можливо того ж дня або наступного. Захвачувать там нема шо, на марші Кишинів можна взяти за пару годин. Корочє нехай вони моляться на нас, бо їм буде габела, ПМРовци і кацапи їм все згадають, як вони маладую рєспублєку щємілі
30.04.2026 15:18 Відповісти
Молдавани як європейці, не піддаються на провокації кацапів. Нехай який-небудь тупий Узбекистан з ними воює.
30.04.2026 12:18 Відповісти
Одна бригада ЗСУ і Придурков'ю пінда...
30.04.2026 12:49 Відповісти
Ну это вообще наглость. Хай глобус купит. И посмотрит как они могут туда попасть. Я Молдову конечно понимаю, они тот гадюшник давно прикрыть могли, но население куда девать? там же совковый электорат который будет за рашу голосовать постоянно. Нет, если бы территории без населения забрать, но такого Европа не поймет. Так что надо нам их забирать, там операция реально на максимум день, а население можно через тцк на фронт. Хоть какая польза от них будет.
30.04.2026 13:38 Відповісти

30.04.2026 14:21 Відповісти
30.04.2026 14:39 Відповісти
Чому б його не виперти з країни ?
30.04.2026 14:38 Відповісти
 
 