Посол РФ погрожував Молдові "захистом" громадян у Придністров’ї: у МЗС країни відповіли
Посол РФ у Молдові Олег Озеров пригрозив, що Москва "захищатиме" російських громадян у придністровському регіоні "усі доступними засобами" у разі насильницького врегулювання конфлікту.
Про це пише видання Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Напередодні Озеров пригрозив владі Молдови реакцією з боку Москви у разі спроби силового врегулювання ситуації з Придністров'ям.
"Ми розглядаємо всі варіанти, усі сценарії, зокрема малоймовірні. Але навіть якщо вони малоймовірні сьогодні, завтра це може бути інша історія", - заявив російський посол, відповідаючи на запитання про можливу ескалацію напруженості між двома берегами Дністра. При цьому можливі негативні наслідки від такого кроку Озеров переклав на керівництво Молдови.
Реакція Молдови
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой порадив російському послу зосередитись на своїх прямих обов'язках.
"Ці спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові є частиною механізму гібридної війни, яка триває вже кілька років. Пану Озерову ми рекомендуємо зосередитись на дипломатичній діяльності, бо не молдовські дрони вторгаються у повітряний простір Росії, а російські. Не молдовські війська перебувають біля Російської Федерації, а російські війська незаконно розміщуються біля Молдови вже понад 30 років. І суверенітет нашої країни та нейтралітет підриває лише одна держава у світі — Російська Федерація", - наголосив очільник МЗС.
Попшой додав, що російськомовні громадяни Молдови добре почуваються в країні, їхніх конституційних прав та основних свобод дотримуються, "на відміну, на жаль, від Російської Федерації".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдов.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.