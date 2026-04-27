Новини Військова присутність РФ у Придністров'ї
Сили оборони готові до будь-якого сценарію подій на кордоні з Придністров’ям, - ОК "Захід"

Ризики з Придністров’я: що кажуть у Силах оборони?

У Силах оборони заявили, що готові до будь-якого сценарію розвитку подій на кордоні з окупованим Придністров'ям.

Про це повідомили в ОК "Захід", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Удосконалюється фортифікаційні споруди, розширюються можливості медичних закладів, підтримується у належному стані транспортна інфраструктура. До спротиву готове і цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Захід" зазначили, що військові, які несуть службу у прикордонні із невизнаною республікою, кажуть, що росіянам тут не будуть раді і вони опиняться у дуже складному становищі, якщо спробують перетнути кордон.

Що передувало?

Топ коментарі
+5
Поки існувала "Втарая армия мира" - Молдова нічого зробить не могла. Ми і то - насилу справляємося... А що тої Молдови? Тим більше, що у них "п'ята колона" не менша, ніж у нас... Кацапня завезена, обрусілі гагаузи, які ще з часів Османської імперії звикли служить поневолювачам, щоб протистоять молдаванам (румунам), і буть , хоч якимись "начальниками". А ще обрусілі українці, які протистоять молдаванам не тому, що так ******* Росію та росіян - а щоб не підкоряться "титульній нації" (молдованам). Вони ж виросли у впевненості, що молдавани, порівняно з "русскаязичними" - "люди другого сорту... (Така сама історія і з українцями-цілинниками, у Казахстані...).
27.04.2026 11:46 Відповісти
+3
Пора вже Молдові закінчувати з цією гниллю. Скільки можна?
27.04.2026 11:34 Відповісти
+1
Як? Розкажи... Цікаво послухать...
27.04.2026 11:47 Відповісти
Поки існувала "Втарая армия мира" - Молдова нічого зробить не могла. Ми і то - насилу справляємося... А що тої Молдови? Тим більше, що у них "п'ята колона" не менша, ніж у нас... Кацапня завезена, обрусілі гагаузи, які ще з часів Османської імперії звикли служить поневолювачам, щоб протистоять молдаванам (румунам), і буть , хоч якимись "начальниками". А ще обрусілі українці, які протистоять молдаванам не тому, що так ******* Росію та росіян - а щоб не підкоряться "титульній нації" (молдованам). Вони ж виросли у впевненості, що молдавани, порівняно з "русскаязичними" - "люди другого сорту... (Така сама історія і з українцями-цілинниками, у Казахстані...).
Коли кордони були відкриті українська громада с.Атаки принципово віддавала своїх дітей вчитися в Могилів-Подільський щоб не вивчати румунську, а це приблизно 50% села...друга частина ромська взагалі не йшла до школи
27.04.2026 17:42 Відповісти
Ну і що тут хорошого? Це свідчить лише про те, що перша група не визнавала Молдову, своєю державою... Але у всьому демократичному світі, існує принцип: "якщо ти живеш у країні, то ти або визнаєш її своєю, або перебираєшся туди, де тебе більше влаштовує... Чим ці, "нелюбителі румунської", відрізняються від бабки-кацапки, яка у 2014-му, заявила журналісту: "Я живу на Крещатике, и хачу, чтобы из моего акна была видна Рассия...".
Ти украінець, але не хочеш, щоб твої діти говорили румунською? Переїжджай в Україну... Не подобається в Україні, і не влаштовує українська мова - "Рассия велика...".
27.04.2026 17:59 Відповісти
Вони і закінчують. Тільки економічно.Вже зараз у самій Молдові, навіть без Трансністрії, більшість населення-ПРОРОСІЙСЬКІ. Як би не діаспора і президент би був російський і парламент.
Таке проросійське населення ніколи не буде підтримувати силові дії проти трансністрії.
27.04.2026 11:56 Відповісти
Ще десять років назад можна було покінчити з тою раковою пухлиною і забути. чи ви надієтесь що воно само розсмокчеться? Нажать ще той гнидник себе проявить в самий непідходящий момент.
27.04.2026 11:36 Відповісти
Як? Розкажи... Цікаво послухать...
27.04.2026 11:47 Відповісти
А ну, товарісщ, просвєті всіх, як це зробити..
27.04.2026 11:58 Відповісти
Не знаю чи захоче це зробити Україна але знаю як це робить росія, вони засилають один зі своїх підрозділів під чужим прапором і обстрілюють свої війська (але так щоб не завдати шкоди), на підставі цього нападу піднімається ціла хвиля пропаганди про неспровокований напад и починається військова операція з умиротворення агресору. Саме так сталося у Грузії у 2008. Якщо не знаєш, що робити вчися у ворога.
27.04.2026 13:57 Відповісти
Вася, твою ду..сть показувати не потрібно. Це і так зрозуміло. Питання- якої мети ти досягнеш у результаті подібної "гєройской атакі"?
27.04.2026 17:28 Відповісти
Якщо ти за Грузію, то це був не мій план. Вчитися - це не дурість, а обов'язок.
27.04.2026 19:00 Відповісти
 
 