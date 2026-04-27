Сили оборони готові до будь-якого сценарію подій на кордоні з Придністров’ям, - ОК "Захід"

У Силах оборони заявили, що готові до будь-якого сценарію розвитку подій на кордоні з окупованим Придністров'ям.

Про це повідомили в ОК "Захід", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Удосконалюється фортифікаційні споруди, розширюються можливості медичних закладів, підтримується у належному стані транспортна інфраструктура. До спротиву готове і цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Захід" зазначили, що військові, які несуть службу у прикордонні із невизнаною республікою, кажуть, що росіянам тут не будуть раді і вони опиняться у дуже складному становищі, якщо спробують перетнути кордон.

Також читайте: РФ використовує територію Білорусі, Молдови та Румунії для прольоту "шахедів", - Ігнат

Що передувало?

Раніше заступник глави ОП Паліса заявив, що РФ хоче створити "буферну зону" на Вінниччині з боку Придністров’я, але сил на це не має.

Читайте: Росія не може використати Придністров’я для нападу, - ДПСУ