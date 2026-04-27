Сили оборони готові до будь-якого сценарію подій на кордоні з Придністров’ям, - ОК "Захід"
У Силах оборони заявили, що готові до будь-якого сценарію розвитку подій на кордоні з окупованим Придністров'ям.
Про це повідомили в ОК "Захід", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Удосконалюється фортифікаційні споруди, розширюються можливості медичних закладів, підтримується у належному стані транспортна інфраструктура. До спротиву готове і цивільне населення", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Захід" зазначили, що військові, які несуть службу у прикордонні із невизнаною республікою, кажуть, що росіянам тут не будуть раді і вони опиняться у дуже складному становищі, якщо спробують перетнути кордон.
Що передувало?
- Раніше заступник глави ОП Паліса заявив, що РФ хоче створити "буферну зону" на Вінниччині з боку Придністров’я, але сил на це не має.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти украінець, але не хочеш, щоб твої діти говорили румунською? Переїжджай в Україну... Не подобається в Україні, і не влаштовує українська мова - "Рассия велика...".
Таке проросійське населення ніколи не буде підтримувати силові дії проти трансністрії.