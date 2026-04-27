Силы обороны готовы к любому сценарию событий на границе с Приднестровьем, - ОК "Запад"
В Силах обороны заявили, что готовы к любому развитию событий на границе с оккупированным Приднестровьем.
Об этом сообщили в ОК "Запад", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Совершенствуются фортификационные сооружения, расширяются возможности медицинских учреждений, поддерживается в надлежащем состоянии транспортная инфраструктура. К сопротивлению готово и гражданское население", - говорится в сообщении.
В ОК "Запад" отметили, что военные, несущие службу на границе с непризнанной республикой, говорят, что россиянам здесь не будут рады и они окажутся в очень сложном положении, если попытаются пересечь границу.
Что предшествовало?
- Ранее заместитель главы ОП Палиса заявил, что РФ хочет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья, но сил на это у нее нет
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти украінець, але не хочеш, щоб твої діти говорили румунською? Переїжджай в Україну... Не подобається в Україні, і не влаштовує українська мова - "Рассия велика...".
Таке проросійське населення ніколи не буде підтримувати силові дії проти трансністрії.