Силы обороны готовы к любому сценарию событий на границе с Приднестровьем, - ОК "Запад"

В Силах обороны заявили, что готовы к любому развитию событий на границе с оккупированным Приднестровьем.

Об этом сообщили в ОК "Запад", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Совершенствуются фортификационные сооружения, расширяются возможности медицинских учреждений, поддерживается в надлежащем состоянии транспортная инфраструктура. К сопротивлению готово и гражданское население", - говорится в сообщении.

В ОК "Запад" отметили, что военные, несущие службу на границе с непризнанной республикой, говорят, что россиянам здесь не будут рады и они окажутся в очень сложном положении, если попытаются пересечь границу.

Что предшествовало?

Ранее заместитель главы ОП Палиса заявил, что РФ хочет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья, но сил на это у нее нет

