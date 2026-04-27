Новости Военное присутствие РФ в Приднестровье
Силы обороны готовы к любому сценарию событий на границе с Приднестровьем, - ОК "Запад"

Риски из Приднестровья: что говорят в Силах обороны?

В Силах обороны заявили, что готовы к любому развитию событий на границе с оккупированным Приднестровьем.

Об этом сообщили в ОК "Запад", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Совершенствуются фортификационные сооружения, расширяются возможности медицинских учреждений, поддерживается в надлежащем состоянии транспортная инфраструктура. К сопротивлению готово и гражданское население", - говорится в сообщении.

В ОК "Запад" отметили, что военные, несущие службу на границе с непризнанной республикой, говорят, что россиянам здесь не будут рады и они окажутся в очень сложном положении, если попытаются пересечь границу.

Что предшествовало?

Топ комментарии
Поки існувала "Втарая армия мира" - Молдова нічого зробить не могла. Ми і то - насилу справляємося... А що тої Молдови? Тим більше, що у них "п'ята колона" не менша, ніж у нас... Кацапня завезена, обрусілі гагаузи, які ще з часів Османської імперії звикли служить поневолювачам, щоб протистоять молдаванам (румунам), і буть , хоч якимись "начальниками". А ще обрусілі українці, які протистоять молдаванам не тому, що так ******* Росію та росіян - а щоб не підкоряться "титульній нації" (молдованам). Вони ж виросли у впевненості, що молдавани, порівняно з "русскаязичними" - "люди другого сорту... (Така сама історія і з українцями-цілинниками, у Казахстані...).
27.04.2026 11:46 Ответить
Пора вже Молдові закінчувати з цією гниллю. Скільки можна?
27.04.2026 11:34 Ответить
Як? Розкажи... Цікаво послухать...
27.04.2026 11:47 Ответить
Коли кордони були відкриті українська громада с.Атаки принципово віддавала своїх дітей вчитися в Могилів-Подільський щоб не вивчати румунську, а це приблизно 50% села...друга частина ромська взагалі не йшла до школи
27.04.2026 17:42 Ответить
Ну і що тут хорошого? Це свідчить лише про те, що перша група не визнавала Молдову, своєю державою... Але у всьому демократичному світі, існує принцип: "якщо ти живеш у країні, то ти або визнаєш її своєю, або перебираєшся туди, де тебе більше влаштовує... Чим ці, "нелюбителі румунської", відрізняються від бабки-кацапки, яка у 2014-му, заявила журналісту: "Я живу на Крещатике, и хачу, чтобы из моего акна была видна Рассия...".
Ти украінець, але не хочеш, щоб твої діти говорили румунською? Переїжджай в Україну... Не подобається в Україні, і не влаштовує українська мова - "Рассия велика...".
27.04.2026 17:59 Ответить
Вони і закінчують. Тільки економічно.Вже зараз у самій Молдові, навіть без Трансністрії, більшість населення-ПРОРОСІЙСЬКІ. Як би не діаспора і президент би був російський і парламент.
Таке проросійське населення ніколи не буде підтримувати силові дії проти трансністрії.
27.04.2026 11:56 Ответить
Ще десять років назад можна було покінчити з тою раковою пухлиною і забути. чи ви надієтесь що воно само розсмокчеться? Нажать ще той гнидник себе проявить в самий непідходящий момент.
27.04.2026 11:36 Ответить
Як? Розкажи... Цікаво послухать...
27.04.2026 11:47 Ответить
А ну, товарісщ, просвєті всіх, як це зробити..
27.04.2026 11:58 Ответить
Не знаю чи захоче це зробити Україна але знаю як це робить росія, вони засилають один зі своїх підрозділів під чужим прапором і обстрілюють свої війська (але так щоб не завдати шкоди), на підставі цього нападу піднімається ціла хвиля пропаганди про неспровокований напад и починається військова операція з умиротворення агресору. Саме так сталося у Грузії у 2008. Якщо не знаєш, що робити вчися у ворога.
27.04.2026 13:57 Ответить
Вася, твою ду..сть показувати не потрібно. Це і так зрозуміло. Питання- якої мети ти досягнеш у результаті подібної "гєройской атакі"?
27.04.2026 17:28 Ответить
Якщо ти за Грузію, то це був не мій план. Вчитися - це не дурість, а обов'язок.
27.04.2026 19:00 Ответить
один пиз....ш ,больше ниххххя !!! Сирия значит ,,просила,, росию , а Молдова не просит т.к. получит люлей на ровне с Украиной !! Орбан ,,типпа,, бузил против Украины и уехал в сша , не надо косить под дурака , запад все делает чужими руками !!! росии нехххххй терять , они ушатают мир за секунду и это все знают !!!(((
27.04.2026 12:08 Ответить
 
 