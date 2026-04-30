3 416 13

Посол РФ угрожал Молдове "защитой" граждан в Приднестровье: в МИД страны ответили

Посол РФ в Молдове Олег Озеров пригрозил, что Москва будет "защищать" российских граждан в Приднестровье "всеми доступными средствами" в случае насильственного урегулирования конфликта.

Об этом пишет издание Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Накануне Озеров пригрозил властям Молдовы реакцией со стороны Москвы в случае попытки силового урегулирования ситуации с Приднестровьем.

"Мы рассматриваем все варианты, все сценарии, в том числе маловероятные. Но даже если они маловероятны сегодня, завтра это может быть совсем другая история", - заявил российский посол, отвечая на вопрос о возможной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра. При этом возможные негативные последствия такого шага Озеров возложил на руководство Молдовы.

Реакция Молдовы

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой посоветовал российскому послу сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

"Эти попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове являются частью механизма гибридной войны, которая продолжается уже несколько лет. Господину Озерову мы рекомендуем сосредоточиться на дипломатической деятельности, потому что не молдавские дроны вторгаются в воздушное пространство России, а российские. Не молдавские войска находятся у границ Российской Федерации, а российские войска незаконно размещаются у границ Молдовы уже более 30 лет. И суверенитет нашей страны и нейтралитет подрывает только одно государство в мире - Российская Федерация", - подчеркнул глава МИД.

Попшой добавил, что русскоязычные граждане Молдовы хорошо себя чувствуют в стране, их конституционные права и основные свободы соблюдаются, "в отличие, к сожалению, от Российской Федерации".

Україна та Молдова могли б вирішити Придніпровське питання раз і на завжди. Але для цього потрібні політичні яйця. Якщо цього не зробити до закінчення російсько-української війни, то з пмровцамі вже нічого зробить не де вдастся
30.04.2026 12:13 Ответить
Процес начебто по трохи пішов.
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдов.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.
30.04.2026 14:33 Ответить
Молдова замість того щоб за допомогою України зараз раз і назавжди знищити той гнійник, продовжує сидіти на бомбі часіки якої вже давно тікають
30.04.2026 12:13 Ответить
Тоді скоріш за все шахеди полетять і на Кишинів. Наврядчи румуни впишуться за молдаван. Вони не готові до такого. Чекають коли Україна знищить росію
30.04.2026 12:16 Ответить
ну полетят, дальше что? во первых нам их придется сбивать, бо откуда мы знаем куда они летят? а во вторых без наземной операции ничего не получится, а на пути опять мы. Так что молдаване нам очень должны, как и другие европейские граждане.
30.04.2026 13:40 Ответить
А в Пільшу як залетіли безпілотники (хоч і без БЧ)? Ми їм шо зеленський калідор надали? Там було шось около 2х десятків . Одна справа, коли ти бачиш безпілотники по телевізору, а інша коли вони жжужжать у тебе над головою. Так чи інакше, якщо Україна паде, Молдова автоматично стане частиною РФ, можливо того ж дня або наступного. Захвачувать там нема шо, на марші Кишинів можна взяти за пару годин. Корочє нехай вони моляться на нас, бо їм буде габела, ПМРовци і кацапи їм все згадають, як вони маладую рєспублєку щємілі
30.04.2026 15:18 Ответить
Захистять як в Украіні - просто вбивши.
30.04.2026 12:13 Ответить
Молдавани як європейці, не піддаються на провокації кацапів. Нехай який-небудь тупий Узбекистан з ними воює.
30.04.2026 12:18 Ответить
Одна бригада ЗСУ і Придурков'ю пінда...
30.04.2026 12:49 Ответить
Ну это вообще наглость. Хай глобус купит. И посмотрит как они могут туда попасть. Я Молдову конечно понимаю, они тот гадюшник давно прикрыть могли, но население куда девать? там же совковый электорат который будет за рашу голосовать постоянно. Нет, если бы территории без населения забрать, но такого Европа не поймет. Так что надо нам их забирать, там операция реально на максимум день, а население можно через тцк на фронт. Хоть какая польза от них будет.
30.04.2026 13:38 Ответить

30.04.2026 14:21 Ответить
Два слова. Наголоси постав різні .
30.04.2026 14:39 Ответить
Чому б його не виперти з країни ?
30.04.2026 14:38 Ответить
 
 