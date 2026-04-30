Посол РФ угрожал Молдове "защитой" граждан в Приднестровье: в МИД страны ответили
Посол РФ в Молдове Олег Озеров пригрозил, что Москва будет "защищать" российских граждан в Приднестровье "всеми доступными средствами" в случае насильственного урегулирования конфликта.
Об этом пишет издание Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Накануне Озеров пригрозил властям Молдовы реакцией со стороны Москвы в случае попытки силового урегулирования ситуации с Приднестровьем.
"Мы рассматриваем все варианты, все сценарии, в том числе маловероятные. Но даже если они маловероятны сегодня, завтра это может быть совсем другая история", - заявил российский посол, отвечая на вопрос о возможной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра. При этом возможные негативные последствия такого шага Озеров возложил на руководство Молдовы.
Реакция Молдовы
Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой посоветовал российскому послу сосредоточиться на своих прямых обязанностях.
"Эти попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове являются частью механизма гибридной войны, которая продолжается уже несколько лет. Господину Озерову мы рекомендуем сосредоточиться на дипломатической деятельности, потому что не молдавские дроны вторгаются в воздушное пространство России, а российские. Не молдавские войска находятся у границ Российской Федерации, а российские войска незаконно размещаются у границ Молдовы уже более 30 лет. И суверенитет нашей страны и нейтралитет подрывает только одно государство в мире - Российская Федерация", - подчеркнул глава МИД.
Попшой добавил, что русскоязычные граждане Молдовы хорошо себя чувствуют в стране, их конституционные права и основные свободы соблюдаются, "в отличие, к сожалению, от Российской Федерации".
У квітні 2026 року влада Молдови вжила жорстких заходів проти командування Оперативної групи російських військ (ОГРВ), яка незаконно дислокується в невизнаному Придністров'ї.
Основні факти:
Санкції/Статус: Керівництво ОГРВ було оголошено персонами нон грата (небажаними особами) на території Молдов.Хто потрапив у список: До переліку увійшли командувач ОГРВ Дмитро Зеленков, троє його заступників (Дмитро Опалєв, Сергій Мащенко, Сергій Ширшов), начальник штабу Марат Яруллін та керівник польового банку в Тирасполі Олексій Богомолов.Обмеження: Офіцерам заборонено в'їзд на правобережну частину Молдови (територію, контрольовану Кишиневом). У разі спроби перетину вони будуть депортовані без права повернення.Наслідки: Фактично командування російських військ обмежене у пересуванні територією Придністровського регіону. Також сім'ї цих військових позбавляються доступу до молдовської медичної допомоги та оформлення документів.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив це рішення, зазначивши, що причиною є незаконна присутність російської армії на території країни.
Ці дії відбуваються на тлі заяв прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана про спроби Росії втручатися у внутрішні справи країни та плани щодо розширення військової присутності в регіоні.