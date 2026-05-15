РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9091 посетитель онлайн
Новости Военное присутствие РФ в Приднестровье
1 359 13

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Приднестровья

Приднестровье

Российский диктатор Владимир Путинподписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Такое решение, как сказано в указе, принято "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

В документе говорится, что "право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре получили иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье". 

Отмечается, что подать заявления на российское гражданство жители Приднестровья смогут через дипломатические представительства и консульства РФ.

указ путина

Читайте также: ЕС должен потребовать от РФ вывода войск из Приднестровья, - Каллас

Что предшествовало?

  • Напомним, что недавно Государственная Дума России приняла закон, позволяющий Кремлю использовать российскую армию за пределами страны в связи с задержанием или арестом граждан РФ.
  • Также сообщалось, что посол РФ угрожал Молдове "защитой" граждан в Приднестровье. В ответ министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой посоветовал российскому послу сосредоточиться на своих прямых обязанностях. 

Читайте также: Посол РФ угрожал Молдове "защитой" граждан в Приднестровье: в МИД страны ответили

Автор: 

гражданство (1324) Приднестровье (659) путин владимир (32481) россия (97539)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А тепер згадайте, як Орбан щедро роздавав українцям угорські поспорти. Мабуть путін обіцяв Орбану (за підтримку), в разі захоплення України, віддати Угорщині Ужгород.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:43 Ответить
+2
Примусова або спрощена паспортизація мешканців окупованих територій України, а також невизнаних регіонів (наприклад, Придністров'я) використовується Кремлем як політичний інструмент.
Наявність «громадян РФ» на території інших держав дає Москві формальний привід для введення військ або політичного шантажу під гаслом «захисту своїх громадян».
Іноземці, які підписують контракт із Збройними силами РФ, та їхні родичі отримують російські паспорти за максимально прискореною процедурою.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:26 Ответить
+2
Нехай путін спростить отримання громадянства РФ для жителів Китаю. Років через 20, землі від Уралу до Камчатки повернуться додому в КНР!
показать весь комментарий
15.05.2026 23:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось прикольно - Молдові Придністров'е не потрібно і Україні не дають його звільнити.

Чекають на того хто переможе - якщо РФ то в РФ Передньостров'е піде, якщо Україна то Молдові.

Хитро то як
показать весь комментарий
15.05.2026 23:26 Ответить
Примусова або спрощена паспортизація мешканців окупованих територій України, а також невизнаних регіонів (наприклад, Придністров'я) використовується Кремлем як політичний інструмент.
Наявність «громадян РФ» на території інших держав дає Москві формальний привід для введення військ або політичного шантажу під гаслом «захисту своїх громадян».
Іноземці, які підписують контракт із Збройними силами РФ, та їхні родичі отримують російські паспорти за максимально прискореною процедурою.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:26 Ответить
дякую Кеп - а тепер напишіть це Санде, вона трохи тупа і не розуміє цього, розраховує що розсмоктається як небудь..

Україна пропонувала звільнити Передньостров'я - але ні
показать весь комментарий
15.05.2026 23:30 Ответить
Нехай путін спростить отримання громадянства РФ для жителів Китаю. Років через 20, землі від Уралу до Камчатки повернуться додому в КНР!
показать весь комментарий
15.05.2026 23:33 Ответить
А тепер згадайте, як Орбан щедро роздавав українцям угорські поспорти. Мабуть путін обіцяв Орбану (за підтримку), в разі захоплення України, віддати Угорщині Ужгород.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:43 Ответить
звісно, що обіцяв. але ж обіцяти - не значить....
показать весь комментарий
15.05.2026 23:58 Ответить
Нехай придністровська вата уважно подивиться на бамбас, що буває, коли кацапи приходять "захищати своїх громадян".
показать весь комментарий
15.05.2026 23:30 Ответить
А там і до ПНР недалеко. Ну шо, малдаванє, досиділися?
показать весь комментарий
15.05.2026 23:33 Ответить
Опана..через Одесу кацапи попруться??
показать весь комментарий
15.05.2026 23:44 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2026 02:04 Ответить
Щось подібне вже читав. Методичка та сама.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:56 Ответить
Надо давить этот гадючник, пока не поздно, пока на Казластане его в конституцию" не внесли. Но Майя чего-то торгует циферблатом (чуть не сказал "******"), ждет непонятно чего, вместо того, что б с помощью Румынии и Украины нахлобучить кацапа там раз и навсегда. Дождется...
показать весь комментарий
16.05.2026 00:25 Ответить
що полегшить депортацію сепарів приндністров'я в рашку

.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:25 Ответить
 
 