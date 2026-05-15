Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Приднестровья
Российский диктатор Владимир Путинподписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Такое решение, как сказано в указе, принято "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".
В документе говорится, что "право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре получили иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье".
Отмечается, что подать заявления на российское гражданство жители Приднестровья смогут через дипломатические представительства и консульства РФ.
Что предшествовало?
- Напомним, что недавно Государственная Дума России приняла закон, позволяющий Кремлю использовать российскую армию за пределами страны в связи с задержанием или арестом граждан РФ.
- Также сообщалось, что посол РФ угрожал Молдове "защитой" граждан в Приднестровье. В ответ министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой посоветовал российскому послу сосредоточиться на своих прямых обязанностях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекають на того хто переможе - якщо РФ то в РФ Передньостров'е піде, якщо Україна то Молдові.
Хитро то як
Наявність «громадян РФ» на території інших держав дає Москві формальний привід для введення військ або політичного шантажу під гаслом «захисту своїх громадян».
Іноземці, які підписують контракт із Збройними силами РФ, та їхні родичі отримують російські паспорти за максимально прискореною процедурою.
Україна пропонувала звільнити Передньостров'я - але ні
.