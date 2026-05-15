Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Приднестровья

Российский диктатор Владимир Путинподписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей оккупированного молдавского региона Приднестровья.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Такое решение, как сказано в указе, принято "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

В документе говорится, что "право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре получили иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье".

Отмечается, что подать заявления на российское гражданство жители Приднестровья смогут через дипломатические представительства и консульства РФ.

Что предшествовало?

Напомним, что недавно Государственная Дума России приняла закон, позволяющий Кремлю использовать российскую армию за пределами страны в связи с задержанием или арестом граждан РФ.

Также сообщалось, что посол РФ угрожал Молдове "защитой" граждан в Приднестровье. В ответ министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой посоветовал российскому послу сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

