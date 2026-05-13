Госдума разрешила Путину вводить войска из-за задержания россиян за рубежом, - росСМИ

Государственная Дума России приняла закон, позволяющий Кремлю задействовать российскую армию за пределами страны в случае задержания или ареста граждан РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times.

Документ поддержали во втором и третьем чтениях.

Что предусматривает закон

Согласно новым нормам, российские войска могут вводиться за границу в случаях, если против гражданина РФ возбуждено уголовное дело, он задержан или арестован в другом государстве.

Решение об использовании армии будет принимать лично Владимир Путин.

Как голосовала Госдума

За законопроект проголосовал 381 депутат.

Это 84,7% от общего состава Госдумы.

Ни один депутат не проголосовал против.

