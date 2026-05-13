РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11346 посетителей онлайн
Новости Россияне за рубежом
5 245 58

Госдума разрешила Путину вводить войска из-за задержания россиян за рубежом, - росСМИ

Путину разрешили вводить армию в другие страны из-за задержания россиян

Государственная Дума России приняла закон, позволяющий Кремлю задействовать российскую армию за пределами страны в случае задержания или ареста граждан РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Документ поддержали во втором и третьем чтениях.

Что предусматривает закон

Согласно новым нормам, российские войска могут вводиться за границу в случаях, если против гражданина РФ возбуждено уголовное дело, он задержан или арестован в другом государстве.

Решение об использовании армии будет принимать лично Владимир Путин.

Читайте: Банки Германии блокируют счета россиян, - СМИ

Как голосовала Госдума

За законопроект проголосовал 381 депутат.

Это 84,7% от общего состава Госдумы.

Ни один депутат не проголосовал против.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США приостановят выдачу всех виз для 75 стран, в том числе России, - Fox News

Автор: 

армия РФ (22784) путин владимир (32473)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Сподіваюсь, що тепер рашистів виженуть додому
показать весь комментарий
13.05.2026 16:02 Ответить
+28
Будь ласка, заарештуйте хоч одного москалика в США або в Австралії. Що ця Дура курить?
показать весь комментарий
13.05.2026 16:00 Ответить
+21
готують підстави. Нарву хочуть.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хуцпа хабадна
показать весь комментарий
13.05.2026 16:00 Ответить
Тобто вводити заборону виїзду громадян з рашки він боїться, а дозвіл вводу військ за їх арешт в іншій країні нате вам, щоб нікуди їх більше не пускали. Хитро вихитрувано...
показать весь комментарий
13.05.2026 16:56 Ответить
Будь ласка, заарештуйте хоч одного москалика в США або в Австралії. Що ця Дура курить?
показать весь комментарий
13.05.2026 16:00 Ответить
Так на те вона і госдура
показать весь комментарий
13.05.2026 16:13 Ответить
Це офіційний привід рашиків за кордоном не затримувати,а зразу ліквідовувати.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:18 Ответить
Та це вже істерика через відсутність вялічая...
показать весь комментарий
13.05.2026 16:25 Ответить
А вона в неi є?
показать весь комментарий
13.05.2026 16:02 Ответить
Тепер будь-який руссо турісто заходить в будь-який магазин/бар, набирає всього що захоче і не платить, а якщо його спробують затримати, заверещить "только тронь - путін сюда войска ввєдьот!!!"
Те саме стосується і "іспользованія" місцевих жінок. Відмовити тепер не можна, інакше - загибель всієї країни буде на совісті строптівой.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:02 Ответить
Сподіваюсь, що тепер рашистів виженуть додому
показать весь комментарий
13.05.2026 16:02 Ответить
готують підстави. Нарву хочуть.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:02 Ответить
Можливо і справді вирішили, що програвати Україні якось соромно, давайте програємо НАТО.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:38 Ответить
та вони і так тут з НАТО воюють. Це кожний пересічний кацап знає.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:42 Ответить
Хлопці дуріють там, не знають чим іще когось налякати.
Але це вже в межах такого маразму, що я вже навіть поп-корн куплю, щоби на таке подивитися.
Думаю, настав час Молдові когось там заарештувати. А ще краще Швейцарії.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:04 Ответить
Та Швейцарія не така беззуба як ви вважаєте...
показать весь комментарий
13.05.2026 16:23 Ответить
Так отож. Проти Молдови Росія зараз теж не має ніякої можливості рипнутися. Довго пили кров, а тепер не можуть нічого взагалі. Тож хочу насолодитися тим, як Росія обтирається.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:35 Ответить
Ну що ж, нехай і надалі так вважає. Хочу лиш побажати, щоб не довелося це перевіряти.
"Під час навчань НАТО на шведському острові Готланд в Балтійському морі українські оператори повністю розгромили шведські війська. Українці виступали в ролі агресора і за сценарієм симулювали атаку на острів, який захищали сили НАТО. Шведські війська тричі зупиняли навчання, щоб переглянути тактику, оскільки в реальних умовах вони були б уже знищені. Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Міхаель Клессон сказав, що всі армії НАТО мають терміново вчитися вести бойові дії з використанням дронів саме в українців. За його словами, «найшвидший спосіб» опанувати ******* дронову війну - це безпосередньо переймати досвід українських військових. Українські оператори продемонстрували, що західні війська ще не повністю розуміють реалії ********* бою."
показать весь комментарий
13.05.2026 17:38 Ответить
Чекаємо використання, наприклад, в США, КНР, Туреччині, кндр, Індії, Пакистані, Ірані....
показать весь комментарий
13.05.2026 16:06 Ответить
Женіть росіян під сраку, без арешту та затримання з усіх держав ЄС, США та Канади. Хай кучкуються в себе на болотах
показать весь комментарий
13.05.2026 16:07 Ответить
Неправильный закон, слишком хитрожопый надо чтобы не разрешила а обязала, от тогда я бы посмотрел, как ***** вводит войска в США ...
показать весь комментарий
13.05.2026 16:08 Ответить
Смешнее - в Китай!
показать весь комментарий
13.05.2026 18:40 Ответить
Немає росіян за кордоном, немає проблем.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:09 Ответить
влучно. Хай європа робить висновки
показать весь комментарий
14.05.2026 01:44 Ответить
А це ж добре. Зараз будь-яка держава має законне право не відкривати візи та не пускати русню. Мета - не провокувати на агресію їх батьківщину
показать весь комментарий
13.05.2026 16:11 Ответить
Люба держава і мала, і має законне право не відкривати візу любому без пояснень.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:25 Ответить
Сподіваюсь ти вже отримав депорт за свої розпустні злочини проти пенсіонерів Пам'ятаємо бабцю Тамару і Варвару..Усе Міша задокументіровано
показать весь комментарий
13.05.2026 17:25 Ответить
чого ви його переслідуєте ? постійно зустрічаю ваші висери проти цього ніка. До чого цей булінг? і куди дивиться адмін Цензора?
показать весь комментарий
14.05.2026 01:45 Ответить
"Одобрям!" - як в старі комунячі часи."Бурные продолжительные аплодисменты,все встают".
Обламаєтесь,якщо кругом будете вводити свої недовійська.Вам введуть по самі помідори.Ху...лостан розуміє що Європа та США проти розвалу паРаші але нам пофіг - розколюйтесь по саму сраку! Від цього світ тільки виграє.Не буде цих божевільних північнокорейців,ХАМАС і Хезбола.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:11 Ответить
по нормальному це повинен бути сигнал для цивілізованих країн на заборону вїзду кацапів та депортації в кацапстан російськіх підарів які вже заїхали.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:12 Ответить
Коли війська майже не лишилося, можна і закон прийняти. Придурочні.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:14 Ответить
Підтримую! Молодці! Введіть війська в Німеччину, Вел.Британію або Фінляндію!
показать весь комментарий
13.05.2026 16:14 Ответить
Європа готується до війни:

@ "За сценарієм навчань, одна з нових країн-членів НАТО /Швеція/ опинилася під загрозою "неназваної держави", котра стягувала війська до східного кордону Альянсу.
Запрошені українські військові продемонстрували, як вести війну дронів. Їхній загін розгромив шведські війська під час навчань /на стратегічному острові Готланд в Балтійському морі/, розповів один із операторів безпілотників.
За його словами, "вони тричі переривали навчання", щоб обдумати, як діяти ефективніше, втім, у реальному житті вони загинули б."
Букви
показать весь комментарий
13.05.2026 16:15 Ответить
Цей закон потрібен щоб населення РФ не тікало за кордон, в першу чергу в країни Европи.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:16 Ответить
Для цього вони збираються ввести виїздні візи. Як при совку. Буде сидіти "комісія" і визначати, кому можна, кому ні.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:42 Ответить
Це для тих хто незаконно тікае, щоб їм у притулку відмовили
показать весь комментарий
13.05.2026 16:59 Ответить
Наступний закон буде про застосування ядерної зброї в разі покушенія на .......!!
показать весь комментарий
13.05.2026 16:17 Ответить
Тим більше прецендент вже є.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:26 Ответить
Среться "царь всяє балот", що десь його запакують.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:23 Ответить
Але згідно прийнятого закону це ж він особисто має апрув на вторгнення давати. А як з камери іноземної держави надаси?
показать весь комментарий
13.05.2026 16:27 Ответить
Ну, він же буде мати право на телефонний дзвінок
показать весь комментарий
13.05.2026 16:39 Ответить
Особливi подяки товарiщу Трампу за розвал блоку НАТО. Мiр наступає.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:26 Ответить
Краiнам НАТО навить лiнь щось вимовити до цього закону))) Смiхота та й годi))
показать весь комментарий
13.05.2026 16:29 Ответить
А їм яке діло? Прийняття законів у державі - внутрішня справа самої держави... Хай хоч приймають закон про використання трупів померлих власних громадян, на виготовлення шкіргалантерейних виробів, плоті - на консерви, а кісток - на добриво...
показать весь комментарий
13.05.2026 16:41 Ответить
Дурiлко, ти тему читав?

Держдума дозволила Путіну вводити війська через затримання росіян за кордоном Джерело: https://censor.net/ua/n4003004
показать весь комментарий
13.05.2026 16:56 Ответить
"Дурилку" пошукай у дзеркалі... Так зручніше... Цей закон діє "всередині" держави, і надає повноваження лише громадянам РФ (Президенту, та його "підданим"). Країни НАТО, згідно Резолюції Генасамблеї ООН, №3314, будуть розцінювать це, як АГРЕСІЮ... Але тільки тоді, коли РФ вчинить якісь ДІЇ, стосовно порушення суверенітету якоїсь з країн блоку...
показать весь комментарий
13.05.2026 17:07 Ответить
Навіщо ти їм ідеї подаєш
показать весь комментарий
13.05.2026 16:58 Ответить
А що тут "дивного"? Все залежить від системи моралі, яка діє у суспільстві...А вона може міняться з часом...
показать весь комментарий
13.05.2026 17:09 Ответить
Коротше, кацапи - це каста недоторканих. Але подібний закон є і в Україні.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:31 Ответить
Де тi, що волали, - Валодя не будiт на нас нападати? Похавались пiд лавкою? Корупцiя, тра-ла-ла))) Фактично, iм оголосили вiйну)
показать весь комментарий
13.05.2026 16:31 Ответить
Спецiальна операцiя МАГА проходить успєшно, за планом узгодженим Пукiним.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:36 Ответить
Не бажає бачити на своїй землі війська ху....лостану, женіть його покидьків або послід держдіячів, бізнесменів зараз інакше потім вони творитимуть, що хочуть, а вам доведеться терпіти інакше ху...ло введе своїх виродків
показать весь комментарий
13.05.2026 16:56 Ответить
Так кацапстан цього i домагається. М'ясо амбразурне закiнчуеться. Женiть всих сюди)))
показать весь комментарий
13.05.2026 16:59 Ответить
Це напевно через Єрмака...
показать весь комментарий
13.05.2026 17:14 Ответить
На Росії лаптєголовий на лаптєголовому і лаптєголовим поганяють.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:42 Ответить
Можливо йде підготовка "правового" обгрунтування майбутнього нападу на країни Балтії і Казахстан....
показать весь комментарий
13.05.2026 17:56 Ответить
на понт бере криса перелякана.
показать весь комментарий
13.05.2026 18:30 Ответить
Щось одразу ця херня згадалася... Коли я її вже забуду
показать весь комментарий
13.05.2026 23:10 Ответить
цікаво під кого написали цей закон і для чого? в Україну вони вторглися без нього. Що заважає їм зробити те ж саме проти будь кого? що вони цим легітимізують?
показать весь комментарий
14.05.2026 01:48 Ответить
 
 