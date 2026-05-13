Госдума разрешила Путину вводить войска из-за задержания россиян за рубежом, - росСМИ
Государственная Дума России приняла закон, позволяющий Кремлю задействовать российскую армию за пределами страны в случае задержания или ареста граждан РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times.
Документ поддержали во втором и третьем чтениях.
Что предусматривает закон
Согласно новым нормам, российские войска могут вводиться за границу в случаях, если против гражданина РФ возбуждено уголовное дело, он задержан или арестован в другом государстве.
Решение об использовании армии будет принимать лично Владимир Путин.
Как голосовала Госдума
За законопроект проголосовал 381 депутат.
Это 84,7% от общего состава Госдумы.
Ни один депутат не проголосовал против.
Те саме стосується і "іспользованія" місцевих жінок. Відмовити тепер не можна, інакше - загибель всієї країни буде на совісті строптівой.
Але це вже в межах такого маразму, що я вже навіть поп-корн куплю, щоби на таке подивитися.
Думаю, настав час Молдові когось там заарештувати. А ще краще Швейцарії.
"Під час навчань НАТО на шведському острові Готланд в Балтійському морі українські оператори повністю розгромили шведські війська. Українці виступали в ролі агресора і за сценарієм симулювали атаку на острів, який захищали сили НАТО. Шведські війська тричі зупиняли навчання, щоб переглянути тактику, оскільки в реальних умовах вони були б уже знищені. Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Міхаель Клессон сказав, що всі армії НАТО мають терміново вчитися вести бойові дії з використанням дронів саме в українців. За його словами, «найшвидший спосіб» опанувати ******* дронову війну - це безпосередньо переймати досвід українських військових. Українські оператори продемонстрували, що західні війська ще не повністю розуміють реалії ********* бою."
Обламаєтесь,якщо кругом будете вводити свої недовійська.Вам введуть по самі помідори.Ху...лостан розуміє що Європа та США проти розвалу паРаші але нам пофіг - розколюйтесь по саму сраку! Від цього світ тільки виграє.Не буде цих божевільних північнокорейців,ХАМАС і Хезбола.
@ "За сценарієм навчань, одна з нових країн-членів НАТО /Швеція/ опинилася під загрозою "неназваної держави", котра стягувала війська до східного кордону Альянсу.
Запрошені українські військові продемонстрували, як вести війну дронів. Їхній загін розгромив шведські війська під час навчань /на стратегічному острові Готланд в Балтійському морі/, розповів один із операторів безпілотників.
За його словами, "вони тричі переривали навчання", щоб обдумати, як діяти ефективніше, втім, у реальному житті вони загинули б."
Держдума дозволила Путіну вводити війська через затримання росіян за кордоном Джерело: https://censor.net/ua/n4003004