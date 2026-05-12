Банки Германии блокируют счета россиян, – СМИ

В Германии банки начали массово блокировать счета клиентов с российским гражданством.

Клиенты жалуются на ограничение доступа к средствам и требования предоставить документы, подтверждающие право на проживание. В некоторых случаях банки дают всего 14 дней на ответ.

Банки усиливают контроль и блокируют счета

С подобными ситуациями столкнулись клиенты нескольких финансовых учреждений. В частности, проблемы возникли у пользователей одного из немецких сберегательных банков. Люди сообщают, что пользовались счетами годами, но теперь сталкиваются с ограничениями.

Если клиент имеет также немецкое гражданство, вопрос может быть решен быстро. В других случаях банки требуют подтверждения легального статуса в стране.

Ограничения фиксируются и в других учреждениях. Речь идет о крупных банках и онлайн-сервисах. Даже наличие связи с Россией может стать причиной дополнительных проверок.

Риски санкций и финансовый контроль

Финансовые учреждения объясняют такие действия требованиями законодательства. Россия отнесена к странам с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма.

"Теперь банки из-за угрозы крупных штрафов стараются делать больше, чем необходимо, а российское гражданство — обстоятельство, которое серьезно повышает риск", — пояснил юрист.

В некоторых случаях банки даже отказывают в кредитах. Например, ипотеку могут не выдать, если в сделке есть связь с российскими гражданами.

Европейские органы ранее подчеркивали, что санкции не должны применяться к лицам с правом проживания или гражданством стран ЕС. В то же время окончательное решение часто остается за банками.

Финансовые регуляторы отмечают, что учреждения сами отвечают за соблюдение санкций и правил финансового мониторинга.

