Банки Германии блокируют счета россиян, – СМИ
В Германии банки начали массово блокировать счета клиентов с российским гражданством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Deutsche Welle.
Клиенты жалуются на ограничение доступа к средствам и требования предоставить документы, подтверждающие право на проживание. В некоторых случаях банки дают всего 14 дней на ответ.
Банки усиливают контроль и блокируют счета
С подобными ситуациями столкнулись клиенты нескольких финансовых учреждений. В частности, проблемы возникли у пользователей одного из немецких сберегательных банков. Люди сообщают, что пользовались счетами годами, но теперь сталкиваются с ограничениями.
Если клиент имеет также немецкое гражданство, вопрос может быть решен быстро. В других случаях банки требуют подтверждения легального статуса в стране.
Ограничения фиксируются и в других учреждениях. Речь идет о крупных банках и онлайн-сервисах. Даже наличие связи с Россией может стать причиной дополнительных проверок.
Риски санкций и финансовый контроль
Финансовые учреждения объясняют такие действия требованиями законодательства. Россия отнесена к странам с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма.
"Теперь банки из-за угрозы крупных штрафов стараются делать больше, чем необходимо, а российское гражданство — обстоятельство, которое серьезно повышает риск", — пояснил юрист.
В некоторых случаях банки даже отказывают в кредитах. Например, ипотеку могут не выдать, если в сделке есть связь с российскими гражданами.
Европейские органы ранее подчеркивали, что санкции не должны применяться к лицам с правом проживания или гражданством стран ЕС. В то же время окончательное решение часто остается за банками.
Финансовые регуляторы отмечают, что учреждения сами отвечают за соблюдение санкций и правил финансового мониторинга.
- Ранее мы сообщали, что Казахстан изменил правила получения вида на жительство для россиян. В частности, теперь им нужно сдавать экзамен по языку.
Мені знайомі жіночки, які тут працюють як прибиральниці хатів, казали ще у 2022 що їх кацапські клієнти жалілися на те що у Республіці Франція почали блокувати їхні "жирні" рахунки))).