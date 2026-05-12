Банки Германии блокируют счета россиян, – СМИ

В Германии банки начали массово блокировать счета клиентов с российским гражданством.

Клиенты жалуются на ограничение доступа к средствам и требования предоставить документы, подтверждающие право на проживание. В некоторых случаях банки дают всего 14 дней на ответ.

Банки усиливают контроль и блокируют счета

С подобными ситуациями столкнулись клиенты нескольких финансовых учреждений. В частности, проблемы возникли у пользователей одного из немецких сберегательных банков. Люди сообщают, что пользовались счетами годами, но теперь сталкиваются с ограничениями.

Если клиент имеет также немецкое гражданство, вопрос может быть решен быстро. В других случаях банки требуют подтверждения легального статуса в стране.

Ограничения фиксируются и в других учреждениях. Речь идет о крупных банках и онлайн-сервисах. Даже наличие связи с Россией может стать причиной дополнительных проверок.

Риски санкций и финансовый контроль

Финансовые учреждения объясняют такие действия требованиями законодательства. Россия отнесена к странам с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма.

"Теперь банки из-за угрозы крупных штрафов стараются делать больше, чем необходимо, а российское гражданство — обстоятельство, которое серьезно повышает риск", — пояснил юрист.

В некоторых случаях банки даже отказывают в кредитах. Например, ипотеку могут не выдать, если в сделке есть связь с российскими гражданами.

Европейские органы ранее подчеркивали, что санкции не должны применяться к лицам с правом проживания или гражданством стран ЕС. В то же время окончательное решение часто остается за банками.

Финансовые регуляторы отмечают, что учреждения сами отвечают за соблюдение санкций и правил финансового мониторинга.

  • Ранее мы сообщали, что Казахстан изменил правила получения вида на жительство для россиян. В частности, теперь им нужно сдавать экзамен по языку.

«Наприклад, іпотеку можуть не видати, якщо у угоді є зв'язок із російськими громадянами». Красунчики. Цивілізація. А у нас зашкварених з кацапами на вищі державні посади призначають.
12.05.2026 19:41 Ответить
О-о-о! Нарешті прийшли до тями! Тягнули доки фашисти не вийшли на вулиці зі своїми трикольорними памперсами з курками на палях. Ну, хоч так!...
12.05.2026 19:43 Ответить
+6
Чудово!
12.05.2026 19:36 Ответить
12.05.2026 19:36 Ответить
Дійшло?
12.05.2026 19:37 Ответить
12.05.2026 19:41 Ответить
12.05.2026 19:43 Ответить
ета проста гєнацид какой-та!
12.05.2026 19:44 Ответить
Вже потроху доходить що кожний кацап латентний рашист, терорист, гвалтівник і злодій.
12.05.2026 19:47 Ответить
12.05.2026 19:50 Ответить
А лучше бы делали так,как дедываивале- "Aufstellen. ******** anlegen. Zielen.Soldaten. Achtung. Feuern." В деревянную коробку и домой...в раисюшку
12.05.2026 19:52 Ответить
Саме так.
12.05.2026 20:49 Ответить
"Пішла жара"))))
Мені знайомі жіночки, які тут працюють як прибиральниці хатів, казали ще у 2022 що їх кацапські клієнти жалілися на те що у Республіці Франція почали блокувати їхні "жирні" рахунки))).
12.05.2026 21:11 Ответить
 
 