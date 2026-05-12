Банки Німеччини блокують рахунки росіян, - ЗМІ

У Німеччині банки почали масово блокувати рахунки клієнтів із російським громадянством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle.

Клієнти скаржаться на обмеження доступу до коштів та вимоги надати документи, що підтверджують право на проживання. У деяких випадках банки дають лише 14 днів для відповіді.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Банки посилюють контроль і блокують рахунки

З подібними ситуаціями зіткнулися клієнти кількох фінансових установ. Зокрема, проблеми виникли у користувачів одного з німецьких ощадних банків. Люди повідомляють, що користувалися рахунками роками, але тепер стикаються з обмеженнями.

Якщо клієнт має також німецьке громадянство, питання можуть швидко вирішити. В інших випадках банки вимагають підтвердження легального статусу в країні.

Обмеження фіксують і в інших установах. Йдеться про великі банки та онлайн-сервіси. Навіть наявність зв’язку з Росією може стати причиною додаткових перевірок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянам стало в 14 разів дорожче оформити посвідку на проживання в Туреччині

Ризики санкцій і фінансовий контроль

Фінансові установи пояснюють такі дії вимогами законодавства. Росію віднесено до країн із підвищеним ризиком щодо відмивання грошей і фінансування тероризму.

"Тепер банки через загрозу великих штрафів намагаються робити більше за необхідне, а російське громадянство — обставина, яка серйозно підвищує ризик", — пояснив юрист.

У деяких випадках банки навіть відмовляють у кредитах. Наприклад, іпотеку можуть не видати, якщо у угоді є зв’язок із російськими громадянами.

Європейські органи раніше наголошували, що санкції не мають застосовуватися до осіб із правом проживання або громадянством країн ЄС. Водночас остаточне рішення часто залишається за банками.

Фінансові регулятори зазначають, що установи самі відповідають за дотримання санкцій і правил фінансового моніторингу.

Раніше ми повідомляли, що Казахстан змінив правила для отримання посвідки на проживання для росіян. Зокрема тепер їм потрібно здавати екзамен з мови.

Також читайте: У Польщі затримали двох українців за перевезення 12 росіян через кордон, – ЗМІ