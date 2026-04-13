Казахстан змінив правила для отримання посвідки на проживання: потрібно знати мову, - росЗМІ

Росіяни, які переїхали у Казахстан, повідомили про зміну правил отримання посвідки на проживання в країні.

Про це пише російське видання Медуза, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За їхніми словами, для оформлення посвідки потрібно підтвердити володіння казахською мовою на рівні B2.

Один із громадян РФ розповів, що пройшов усі етапи нової системи отримання посвідки, але йому відмовили.

Про вимогу сертифіката, що підтверджує володіння мовою на рівні B2 (вище за середнє), пишуть у профільних групах у соцмережах.

Жодної офіційної інформації про зміну вимог для отримання посвідки на проживання, станом на 13 квітня, влада Казахстану не публікувала.

Читайте також: 25-річного чоловіка у Казахстані засудили до 6 років за участь у війні проти України

Посвідка на проживання у Казахстані

Вимога підтвердження рівня знання казахської мови на рівні A1 для отримання посвідки на проживання діє в Казахстані з 13 лютого 2026 року. Також громадянам необхідно заповнити розгорнуту анкету (відповіді в ній оцінюються за спеціальною системою і потрібно набрати не менше певної кількості балів), пройти співбесіду зі спецслужбами та надати письмову згоду від країни громадянства на виїзд на тимчасове проживання за кордон, або "листок вибуття".

Крім того, від тих, хто претендує на тимчасову проживання, вимагають договір оренди та підтвердження платоспроможності — на рахунку мають бути мінімум 5,7 мільйона тенге. Також їм необхідно надати медичні довідки та довідку про відсутність судимості.

Посвідку на проживання видають у Казахстані іноземцям на 10 років.

Читайте: Казахстан відмовився від послуг Росії з будівництва електростанцій