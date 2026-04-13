Казахстан изменил правила получения вида на жительство: нужно знать язык, - российские СМИ

Россияне, переехавшие в Казахстан, сообщили об изменении правил получения вида на жительство в стране.

Об этом пишет российское издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

По их словам, для оформления вида на жительство необходимо подтвердить владение казахским языком на уровне B2.

Один из граждан РФ рассказал, что прошел все этапы новой системы получения вида на жительство, но ему отказали.

О требовании сертификата, подтверждающего владение языком на уровне B2 (выше среднего), пишут в профильных группах в соцсетях.

Никакой официальной информации об изменении требований для получения вида на жительство, по состоянию на 13 апреля, власти Казахстана не публиковали.

Вид на жительство в Казахстане

Требование подтверждения уровня знания казахского языка на уровне A1 для получения вида на жительство действует в Казахстане с 13 февраля 2026 года. Также гражданам необходимо заполнить развернутую анкету (ответы в ней оцениваются по специальной системе и нужно набрать не менее определенного количества баллов), пройти собеседование со спецслужбами и предоставить письменное согласие от страны гражданства на выезд на временное проживание за границу, или "листок выезда".

Кроме того, от тех, кто претендует на временное проживание, требуют договор аренды и подтверждение платежеспособности — на счете должно быть минимум 5,7 миллиона тенге. Также им необходимо предоставить медицинские справки и справку об отсутствии судимости.

Вид на жительство в Казахстане выдается иностранцам на 10 лет.

починають потроху витискати кацапів.
13.04.2026 16:07 Ответить
да какая разніца. главноє асфальт і квартал.
13.04.2026 16:09 Ответить
русофобія какаєта
13.04.2026 16:11 Ответить
а расєянє, навіть ті які все життя там прожили, в казахській ні В, ні М ))
13.04.2026 16:15 Ответить
Петька патрон вар?
Ёхтур Василий Иваныч, ёхтур.
А ты говоришь ни в зуб, а я жил всего 4 года)))
Это касается всех росийскоговорящих.
13.04.2026 16:35 Ответить
Влада в Казахстані для казахів.а не те,що в Україні "зелена для "язичників"
13.04.2026 16:23 Ответить
Руссофоби!
13.04.2026 16:29 Ответить
Я знаю в межах напису на освіжувачі повітря
13.04.2026 16:29 Ответить
Кал калай кацапи??? Не хотіли українську вчити? То будете вчити казахську!!!
13.04.2026 16:41 Ответить
 
 