Казахстан изменил правила получения вида на жительство: нужно знать язык, - российские СМИ

Россияне, переехавшие в Казахстан, сообщили об изменении правил получения вида на жительство в стране.

Об этом пишет российское издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По их словам, для оформления вида на жительство необходимо подтвердить владение казахским языком на уровне B2.

Один из граждан РФ рассказал, что прошел все этапы новой системы получения вида на жительство, но ему отказали.

О требовании сертификата, подтверждающего владение языком на уровне B2 (выше среднего), пишут в профильных группах в соцсетях.

Никакой официальной информации об изменении требований для получения вида на жительство, по состоянию на 13 апреля, власти Казахстана не публиковали.

Вид на жительство в Казахстане

Требование подтверждения уровня знания казахского языка на уровне A1 для получения вида на жительство действует в Казахстане с 13 февраля 2026 года. Также гражданам необходимо заполнить развернутую анкету (ответы в ней оцениваются по специальной системе и нужно набрать не менее определенного количества баллов), пройти собеседование со спецслужбами и предоставить письменное согласие от страны гражданства на выезд на временное проживание за границу, или "листок выезда".

Кроме того, от тех, кто претендует на временное проживание, требуют договор аренды и подтверждение платежеспособности — на счете должно быть минимум 5,7 миллиона тенге. Также им необходимо предоставить медицинские справки и справку об отсутствии судимости.

Вид на жительство в Казахстане выдается иностранцам на 10 лет.

