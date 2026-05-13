Держдума дозволила Путіну вводити війська через затримання росіян за кордоном, - росЗМІ

Державна дума Росії ухвалила закон, який дозволяє Кремлю використовувати російську армію за межами країни через затримання або арешт громадян РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times.

Документ підтримали у другому та третьому читаннях.

Що передбачає закон

Згідно з новими нормами, російські війська можуть вводити за кордон у випадках, якщо проти громадянина РФ відкрили кримінальну справу, затримали або заарештували його в іншій державі.

Рішення про використання армії ухвалюватиме особисто Володимир Путін.

Як голосувала Держдума

За законопроєкт проголосував 381 депутат.

Це 84,7% від загального складу Держдуми.

Жоден депутат не проголосував проти.

