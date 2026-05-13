Держдума дозволила Путіну вводити війська через затримання росіян за кордоном, - росЗМІ
Державна дума Росії ухвалила закон, який дозволяє Кремлю використовувати російську армію за межами країни через затримання або арешт громадян РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times.
Документ підтримали у другому та третьому читаннях.
Що передбачає закон
Згідно з новими нормами, російські війська можуть вводити за кордон у випадках, якщо проти громадянина РФ відкрили кримінальну справу, затримали або заарештували його в іншій державі.
Рішення про використання армії ухвалюватиме особисто Володимир Путін.
Як голосувала Держдума
За законопроєкт проголосував 381 депутат.
Це 84,7% від загального складу Держдуми.
Жоден депутат не проголосував проти.
Те саме стосується і "іспользованія" місцевих жінок. Відмовити тепер не можна, інакше - загибель всієї країни буде на совісті строптівой.
Але це вже в межах такого маразму, що я вже навіть поп-корн куплю, щоби на таке подивитися.
Думаю, настав час Молдові когось там заарештувати. А ще краще Швейцарії.
"Під час навчань НАТО на шведському острові Готланд в Балтійському морі українські оператори повністю розгромили шведські війська. Українці виступали в ролі агресора і за сценарієм симулювали атаку на острів, який захищали сили НАТО. Шведські війська тричі зупиняли навчання, щоб переглянути тактику, оскільки в реальних умовах вони були б уже знищені. Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Міхаель Клессон сказав, що всі армії НАТО мають терміново вчитися вести бойові дії з використанням дронів саме в українців. За його словами, «найшвидший спосіб» опанувати ******* дронову війну - це безпосередньо переймати досвід українських військових. Українські оператори продемонстрували, що західні війська ще не повністю розуміють реалії ********* бою."
Обламаєтесь,якщо кругом будете вводити свої недовійська.Вам введуть по самі помідори.Ху...лостан розуміє що Європа та США проти розвалу паРаші але нам пофіг - розколюйтесь по саму сраку! Від цього світ тільки виграє.Не буде цих божевільних північнокорейців,ХАМАС і Хезбола.
@ "За сценарієм навчань, одна з нових країн-членів НАТО /Швеція/ опинилася під загрозою "неназваної держави", котра стягувала війська до східного кордону Альянсу.
Запрошені українські військові продемонстрували, як вести війну дронів. Їхній загін розгромив шведські війська під час навчань /на стратегічному острові Готланд в Балтійському морі/, розповів один із операторів безпілотників.
За його словами, "вони тричі переривали навчання", щоб обдумати, як діяти ефективніше, втім, у реальному житті вони загинули б."
