Держдума дозволила Путіну вводити війська через затримання росіян за кордоном, - росЗМІ

Путіну дозволили вводити армію в інші країни через затримання росіян

Державна дума Росії ухвалила закон, який дозволяє Кремлю використовувати російську армію за межами країни через затримання або арешт громадян РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times.

Документ підтримали у другому та третьому читаннях.

Що передбачає закон

Згідно з новими нормами, російські війська можуть вводити за кордон у випадках, якщо проти громадянина РФ відкрили кримінальну справу, затримали або заарештували його в іншій державі.

Рішення про використання армії ухвалюватиме особисто Володимир Путін.

Як голосувала Держдума

За законопроєкт проголосував 381 депутат.

Це 84,7% від загального складу Держдуми.

Жоден депутат не проголосував проти.

Сподіваюсь, що тепер рашистів виженуть додому
13.05.2026 16:02 Відповісти
Будь ласка, заарештуйте хоч одного москалика в США або в Австралії. Що ця Дура курить?
13.05.2026 16:00 Відповісти
готують підстави. Нарву хочуть.
13.05.2026 16:02 Відповісти
Хуцпа хабадна
13.05.2026 16:00 Відповісти
Тобто вводити заборону виїзду громадян з рашки він боїться, а дозвіл вводу військ за їх арешт в іншій країні нате вам, щоб нікуди їх більше не пускали. Хитро вихитрувано...
13.05.2026 16:56 Відповісти
Так на те вона і госдура
13.05.2026 16:13 Відповісти
Це офіційний привід рашиків за кордоном не затримувати,а зразу ліквідовувати.
13.05.2026 17:18 Відповісти
Та це вже істерика через відсутність вялічая...
13.05.2026 16:25 Відповісти
А вона в неi є?
13.05.2026 16:02 Відповісти
Тепер будь-який руссо турісто заходить в будь-який магазин/бар, набирає всього що захоче і не платить, а якщо його спробують затримати, заверещить "только тронь - путін сюда войска ввєдьот!!!"
Те саме стосується і "іспользованія" місцевих жінок. Відмовити тепер не можна, інакше - загибель всієї країни буде на совісті строптівой.
13.05.2026 16:02 Відповісти
Можливо і справді вирішили, що програвати Україні якось соромно, давайте програємо НАТО.
13.05.2026 16:38 Відповісти
та вони і так тут з НАТО воюють. Це кожний пересічний кацап знає.
13.05.2026 16:42 Відповісти
Хлопці дуріють там, не знають чим іще когось налякати.
Але це вже в межах такого маразму, що я вже навіть поп-корн куплю, щоби на таке подивитися.
Думаю, настав час Молдові когось там заарештувати. А ще краще Швейцарії.
13.05.2026 16:04 Відповісти
Та Швейцарія не така беззуба як ви вважаєте...
13.05.2026 16:23 Відповісти
Так отож. Проти Молдови Росія зараз теж не має ніякої можливості рипнутися. Довго пили кров, а тепер не можуть нічого взагалі. Тож хочу насолодитися тим, як Росія обтирається.
13.05.2026 16:35 Відповісти
Ну що ж, нехай і надалі так вважає. Хочу лиш побажати, щоб не довелося це перевіряти.
"Під час навчань НАТО на шведському острові Готланд в Балтійському морі українські оператори повністю розгромили шведські війська. Українці виступали в ролі агресора і за сценарієм симулювали атаку на острів, який захищали сили НАТО. Шведські війська тричі зупиняли навчання, щоб переглянути тактику, оскільки в реальних умовах вони були б уже знищені. Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Міхаель Клессон сказав, що всі армії НАТО мають терміново вчитися вести бойові дії з використанням дронів саме в українців. За його словами, «найшвидший спосіб» опанувати ******* дронову війну - це безпосередньо переймати досвід українських військових. Українські оператори продемонстрували, що західні війська ще не повністю розуміють реалії ********* бою."
13.05.2026 17:38 Відповісти
Чекаємо використання, наприклад, в США, КНР, Туреччині, кндр, Індії, Пакистані, Ірані....
13.05.2026 16:06 Відповісти
Женіть росіян під сраку, без арешту та затримання з усіх держав ЄС, США та Канади. Хай кучкуються в себе на болотах
13.05.2026 16:07 Відповісти
Неправильный закон, слишком хитрожопый надо чтобы не разрешила а обязала, от тогда я бы посмотрел, как ***** вводит войска в США ...
13.05.2026 16:08 Відповісти
Смешнее - в Китай!
13.05.2026 18:40 Відповісти
Немає росіян за кордоном, немає проблем.
13.05.2026 16:09 Відповісти
влучно. Хай європа робить висновки
14.05.2026 01:44 Відповісти
А це ж добре. Зараз будь-яка держава має законне право не відкривати візи та не пускати русню. Мета - не провокувати на агресію їх батьківщину
13.05.2026 16:11 Відповісти
Люба держава і мала, і має законне право не відкривати візу любому без пояснень.
13.05.2026 16:25 Відповісти
чого ви його переслідуєте ? постійно зустрічаю ваші висери проти цього ніка. До чого цей булінг? і куди дивиться адмін Цензора?
14.05.2026 01:45 Відповісти
"Одобрям!" - як в старі комунячі часи."Бурные продолжительные аплодисменты,все встают".
Обламаєтесь,якщо кругом будете вводити свої недовійська.Вам введуть по самі помідори.Ху...лостан розуміє що Європа та США проти розвалу паРаші але нам пофіг - розколюйтесь по саму сраку! Від цього світ тільки виграє.Не буде цих божевільних північнокорейців,ХАМАС і Хезбола.
13.05.2026 16:11 Відповісти
по нормальному це повинен бути сигнал для цивілізованих країн на заборону вїзду кацапів та депортації в кацапстан російськіх підарів які вже заїхали.
13.05.2026 16:12 Відповісти
Коли війська майже не лишилося, можна і закон прийняти. Придурочні.
13.05.2026 16:14 Відповісти
Підтримую! Молодці! Введіть війська в Німеччину, Вел.Британію або Фінляндію!
13.05.2026 16:14 Відповісти
Європа готується до війни:

@ "За сценарієм навчань, одна з нових країн-членів НАТО /Швеція/ опинилася під загрозою "неназваної держави", котра стягувала війська до східного кордону Альянсу.
Запрошені українські військові продемонстрували, як вести війну дронів. Їхній загін розгромив шведські війська під час навчань /на стратегічному острові Готланд в Балтійському морі/, розповів один із операторів безпілотників.
За його словами, "вони тричі переривали навчання", щоб обдумати, як діяти ефективніше, втім, у реальному житті вони загинули б."
Букви
13.05.2026 16:15 Відповісти
Цей закон потрібен щоб населення РФ не тікало за кордон, в першу чергу в країни Европи.
13.05.2026 16:16 Відповісти
Для цього вони збираються ввести виїздні візи. Як при совку. Буде сидіти "комісія" і визначати, кому можна, кому ні.
13.05.2026 16:42 Відповісти
Це для тих хто незаконно тікае, щоб їм у притулку відмовили
13.05.2026 16:59 Відповісти
Наступний закон буде про застосування ядерної зброї в разі покушенія на .......!!
13.05.2026 16:17 Відповісти
Тим більше прецендент вже є.
13.05.2026 16:26 Відповісти
Среться "царь всяє балот", що десь його запакують.
13.05.2026 16:23 Відповісти
Але згідно прийнятого закону це ж він особисто має апрув на вторгнення давати. А як з камери іноземної держави надаси?
13.05.2026 16:27 Відповісти
Ну, він же буде мати право на телефонний дзвінок
13.05.2026 16:39 Відповісти
Особливi подяки товарiщу Трампу за розвал блоку НАТО. Мiр наступає.
13.05.2026 16:26 Відповісти
Краiнам НАТО навить лiнь щось вимовити до цього закону))) Смiхота та й годi))
13.05.2026 16:29 Відповісти
А їм яке діло? Прийняття законів у державі - внутрішня справа самої держави... Хай хоч приймають закон про використання трупів померлих власних громадян, на виготовлення шкіргалантерейних виробів, плоті - на консерви, а кісток - на добриво...
13.05.2026 16:41 Відповісти
Дурiлко, ти тему читав?

Держдума дозволила Путіну вводити війська через затримання росіян за кордоном
13.05.2026 16:56 Відповісти
"Дурилку" пошукай у дзеркалі... Так зручніше... Цей закон діє "всередині" держави, і надає повноваження лише громадянам РФ (Президенту, та його "підданим"). Країни НАТО, згідно Резолюції Генасамблеї ООН, №3314, будуть розцінювать це, як АГРЕСІЮ... Але тільки тоді, коли РФ вчинить якісь ДІЇ, стосовно порушення суверенітету якоїсь з країн блоку...
13.05.2026 17:07 Відповісти
Навіщо ти їм ідеї подаєш
13.05.2026 16:58 Відповісти
А що тут "дивного"? Все залежить від системи моралі, яка діє у суспільстві...А вона може міняться з часом...
13.05.2026 17:09 Відповісти
Коротше, кацапи - це каста недоторканих. Але подібний закон є і в Україні.
13.05.2026 16:31 Відповісти
Де тi, що волали, - Валодя не будiт на нас нападати? Похавались пiд лавкою? Корупцiя, тра-ла-ла))) Фактично, iм оголосили вiйну)
13.05.2026 16:31 Відповісти
Спецiальна операцiя МАГА проходить успєшно, за планом узгодженим Пукiним.
13.05.2026 16:36 Відповісти
Не бажає бачити на своїй землі війська ху....лостану, женіть його покидьків або послід держдіячів, бізнесменів зараз інакше потім вони творитимуть, що хочуть, а вам доведеться терпіти інакше ху...ло введе своїх виродків
13.05.2026 16:56 Відповісти
Так кацапстан цього i домагається. М'ясо амбразурне закiнчуеться. Женiть всих сюди)))
13.05.2026 16:59 Відповісти
Це напевно через Єрмака...
13.05.2026 17:14 Відповісти
На Росії лаптєголовий на лаптєголовому і лаптєголовим поганяють.
13.05.2026 17:42 Відповісти
Можливо йде підготовка "правового" обгрунтування майбутнього нападу на країни Балтії і Казахстан....
13.05.2026 17:56 Відповісти
на понт бере криса перелякана.
13.05.2026 18:30 Відповісти
Щось одразу ця херня згадалася... Коли я її вже забуду
13.05.2026 23:10 Відповісти
цікаво під кого написали цей закон і для чого? в Україну вони вторглися без нього. Що заважає їм зробити те ж саме проти будь кого? що вони цим легітимізують?
14.05.2026 01:48 Відповісти
 
 