Новости Военное присутствие РФ в Приднестровье
ЕС должен требовать от РФ вывода войск из Приднестровья, – Каллас

ЕС будет требовать вывода армии РФ из Приднестровья

Евросоюз должен потребовать от России вывода военного контингента из Приднестровья в случае возможных переговоров с Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время визита в Кишинев заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Что заявила Каллас

Комментируя возможность переговоров с Россией, Каллас отметила, что нынешние мирные переговоры фактически не дают результатов.

По ее словам, сейчас требования выдвигают преимущественно Украине, а не России.

"Прежде чем мы будем разговаривать с россиянами, нам нужно договориться о том, о чем мы хотим с ними разговаривать", – сказала Каллас.

Она добавила, что еще несколько месяцев назад предложила министрам иностранных дел ЕС сформировать перечень требований к РФ.

Какие требования обсуждают в ЕС

Каллас отметила, что Россия уже выдвигает Европе свои условия, в частности относительно отмены санкций.

Именно эти вопросы, по ее словам, главы МИД стран ЕС планируют обсудить в конце мая.

"Вывод российских войск из Приднестровья также должен быть одним из требований ЕС к России", – подчеркнула глава европейской дипломатии.

треба терміново зібратися в коаліцію повинних, десь на мальдівах та провести обговорення!!!
08.05.2026 13:33 Ответить
08.05.2026 13:33 Ответить
Точно. Донбасс рахе, Приднестровье молдованам. Может ещё Одессу на Карелию разменять. Я предупреждал, они фантазёры похлеще тромба. Тот хоть денег предлагал.
08.05.2026 13:36 Ответить
08.05.2026 13:36 Ответить
Будете довічно вимагати, поки українсткі військові за добу маскалів не зачистят.
08.05.2026 13:50 Ответить
08.05.2026 13:50 Ответить
Якби Молдова менше очкувала, то так би воно і було. Казав мені один командир з того напрямку: якби зранку почали, то до вечора вже б і завершили.
08.05.2026 14:00 Ответить
08.05.2026 14:00 Ответить
А самим зачистить этот гнойник силами Молдовы и Румынии слабо?
Украина это парашное говнище с востока насмерть заблокирует.
08.05.2026 14:00 Ответить
08.05.2026 14:00 Ответить
Ну, все. Проблема з Придністров'ям вирішена!
08.05.2026 14:07 Ответить
08.05.2026 14:07 Ответить
І з Кенігсбергу і з фінських земель. Нехай за урал чешуть
08.05.2026 14:32 Ответить
08.05.2026 14:32 Ответить
І куди пропонують вивести? Щоб воювали проти України на сході?
А може час вимагати скласти зброю цьому росугрупуванню і передати всю.зброю Україні?
08.05.2026 14:32 Ответить
08.05.2026 14:32 Ответить
А також вимагати виведення військ із тереторії України.
08.05.2026 16:40 Ответить
08.05.2026 16:40 Ответить
 
 