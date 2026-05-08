ЕС должен требовать от РФ вывода войск из Приднестровья, – Каллас
Евросоюз должен потребовать от России вывода военного контингента из Приднестровья в случае возможных переговоров с Москвой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время визита в Кишинев заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Что заявила Каллас
Комментируя возможность переговоров с Россией, Каллас отметила, что нынешние мирные переговоры фактически не дают результатов.
По ее словам, сейчас требования выдвигают преимущественно Украине, а не России.
"Прежде чем мы будем разговаривать с россиянами, нам нужно договориться о том, о чем мы хотим с ними разговаривать", – сказала Каллас.
Она добавила, что еще несколько месяцев назад предложила министрам иностранных дел ЕС сформировать перечень требований к РФ.
Какие требования обсуждают в ЕС
Каллас отметила, что Россия уже выдвигает Европе свои условия, в частности относительно отмены санкций.
Именно эти вопросы, по ее словам, главы МИД стран ЕС планируют обсудить в конце мая.
"Вывод российских войск из Приднестровья также должен быть одним из требований ЕС к России", – подчеркнула глава европейской дипломатии.
А може час вимагати скласти зброю цьому росугрупуванню і передати всю.зброю Україні?