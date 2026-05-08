ЄС повинна вимагати від РФ виведення військ із Придністров’я, - Каллас

ЄС вимагатиме вивести з Придністров’я армію РФ

Євросоюз має вимагати від Росії виведення військового контингенту з Придністров’я у разі можливих переговорів із Москвою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час візиту до Кишинева заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Що заявила Каллас

Коментуючи можливість переговорів із Росією, Каллас зазначила, що нинішні мирні перемовини фактично не дають результатів.

За її словами, зараз вимоги висувають переважно Україні, а не Росії.

"Перш ніж ми розмовлятимемо з росіянами, нам потрібно домовитися про те, про що ми хочемо з ними розмовляти", – сказала Каллас.

Вона додала, що ще кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ ЄС сформувати перелік вимог до РФ.

Які вимоги обговорюють у ЄС

Каллас зазначила, що Росія вже висуває Європі власні умови, зокрема щодо скасування санкцій.

Саме ці питання, за її словами, глави МЗС країн ЄС планують обговорювати наприкінці травня.

"Виведення російських військ з Придністров’я також має бути одним із вимог ЄС до Росії", – наголосила глава європейської дипломатії.

треба терміново зібратися в коаліцію повинних, десь на мальдівах та провести обговорення!!!
08.05.2026 13:33 Відповісти
Точно. Донбасс рахе, Приднестровье молдованам. Может ещё Одессу на Карелию разменять. Я предупреждал, они фантазёры похлеще тромба. Тот хоть денег предлагал.
08.05.2026 13:36 Відповісти
Будете довічно вимагати, поки українсткі військові за добу маскалів не зачистят.
08.05.2026 13:50 Відповісти
Якби Молдова менше очкувала, то так би воно і було. Казав мені один командир з того напрямку: якби зранку почали, то до вечора вже б і завершили.
08.05.2026 14:00 Відповісти
А самим зачистить этот гнойник силами Молдовы и Румынии слабо?
Украина это парашное говнище с востока насмерть заблокирует.
08.05.2026 14:00 Відповісти
Ну, все. Проблема з Придністров'ям вирішена!
08.05.2026 14:07 Відповісти
І з Кенігсбергу і з фінських земель. Нехай за урал чешуть
08.05.2026 14:32 Відповісти
І куди пропонують вивести? Щоб воювали проти України на сході?
А може час вимагати скласти зброю цьому росугрупуванню і передати всю.зброю Україні?
08.05.2026 14:32 Відповісти
А також вимагати виведення військ із тереторії України.
08.05.2026 16:40 Відповісти
 
 