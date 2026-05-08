ЄС повинна вимагати від РФ виведення військ із Придністров’я, - Каллас

Євросоюз має вимагати від Росії виведення військового контингенту з Придністров’я у разі можливих переговорів із Москвою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час візиту до Кишинева заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Що заявила Каллас

Коментуючи можливість переговорів із Росією, Каллас зазначила, що нинішні мирні перемовини фактично не дають результатів.

За її словами, зараз вимоги висувають переважно Україні, а не Росії.

"Перш ніж ми розмовлятимемо з росіянами, нам потрібно домовитися про те, про що ми хочемо з ними розмовляти", – сказала Каллас.

Вона додала, що ще кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ ЄС сформувати перелік вимог до РФ.

Які вимоги обговорюють у ЄС

Каллас зазначила, що Росія вже висуває Європі власні умови, зокрема щодо скасування санкцій.

Саме ці питання, за її словами, глави МЗС країн ЄС планують обговорювати наприкінці травня.

"Виведення російських військ з Придністров’я також має бути одним із вимог ЄС до Росії", – наголосила глава європейської дипломатії.

